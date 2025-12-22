Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़First Indian Tanmay Vashishtha Make History Explain Glory of Ganga in German Parliament
मिलिए पहले भारतीय से, जर्मनी के संसद भवन में मां गंगा की महिमा सुनाकर रचा इतिहास

मिलिए पहले भारतीय से, जर्मनी के संसद भवन में मां गंगा की महिमा सुनाकर रचा इतिहास

संक्षेप:

हरिद्वार श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ जर्मन संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने संसद में मां गंगा की पावन महिमा सुनाई।

Dec 22, 2025 09:41 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
share Share
Follow Us on

मां गंगा की पावन महिमा अब विदेशों तक गूंज रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार श्रीगंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्थित संसद भवन में मां गंगा के महत्व पर व्याख्यान देकर इतिहास रच दिया। वे फ्रैंकफर्ट की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय बने।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीते शनिवार को फ्रैंकफर्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय जल और जीवन सम्मेलन में तन्मय वशिष्ठ को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मां गंगा केवल हरिद्वार ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की संस्कृति और सभ्यता की जीवनरेखा हैं। उन्होंने हरकी पैड़ी से जुड़ी ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं को भी साझा किया।

तन्मय ने अपने भाषण में फ्रैंकफर्ट के मेंबर ऑफ सिटी पार्लियामेंट राहुल कुमार सहित सभी आयोजकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विदेशी संसद में मां गंगा पर चर्चा होना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण है।

इस अवसर पर फ्रैंकफर्ट के सांसद राहुल कुमार, सिल्विया कुंज, जॉर्ज बॉक्सहाइमर, उर्सुला, ताबियास मैनफ्रेड, करिन केलरमैन, साथ ही हिंदू मंदिर सभा अध्यक्ष किशन अग्रवाल, अफगान हिंदू गुरुद्वारा सभा के अध्यक्ष संजय कपूर, रविदास गुरुद्वारा अध्यक्ष कश्मीरा भुट्टा, हिंदू वाहिनी सभा अध्यक्ष सीमा शर्मा और डॉ. पाटी भी मौजूद थे।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Uttarakhand Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।