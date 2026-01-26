Hindustan Hindi News
गणतंत्र का गौरवशाली इतिहास; कहां लिखी गई संविधान की पहली प्रति, आज भी सुरक्षित

गणतंत्र का गौरवशाली इतिहास; कहां लिखी गई संविधान की पहली प्रति, आज भी सुरक्षित

संक्षेप:

First Copy of Indian Constitution: आज देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। क्या आप जानते हैं कि संविधान की पहली प्रति हाथों से लिखी गई थी। ये प्रतियां और इसमें उपयोग मशीनें आज भी देहरादून में सुरक्षित हैं।

Jan 26, 2026 12:41 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
First Copy of Indian Constitution: आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी जरूर मिली, लेकिन तब तक देश के संचालन के लिए कोई लिखित संविधान मौजूद नहीं था। संविधान बनने के साथ ही भारत एक संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ। संविधान की पहली प्रतियां सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में छापी गई थीं, जो आज भी सुरक्षित हैं।

देहरादून का नाम सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता या सैन्य संस्थानों के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक सफर के लिए भी दर्ज है। आजादी के बाद जब देश को एक लिखित संविधान की आवश्यकता पड़ी, तब डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस ऐतिहासिक दस्तावेज़ की छपाई की जिम्मेदारी सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून को सौंपी गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया ने इस कार्य को पांच साल में पूरा किया था।

हाथों से लिखा भारत का संविधान

संविधान की पहली 1000 प्रतियां सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून में छापी गई थीं। आज भी भारतीय संविधान की प्रति यहां सुरक्षित रखी गई है। इसकी एक और खासियत यह है कि पहली प्रति हाथ से लिखी गई, जिसे प्रसिद्ध कैलिग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने तैयार किया था। उन्होंने न सिर्फ संविधान को सुंदर अक्षरों में लिखा, बल्कि इसके हर पन्ने की कलात्मक सजावट भी स्वयं की थी। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ने इसे हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखा था, जिसे बाद में तार द्वारा भेजा गया। इसमें टाइपिंग का कोई काम नहीं हुआ।

संविधान को इटैलिक शैली में लिखा

दिल्ली निवासी प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने इसे सुंदर ढंग से इटैलिक शैली में लिखा है, जबकि शांति निकेतन के कलाकारों ने इस दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ को बड़ी कुशलता से सजाया है। नंदलाल रायज़ादा ने संविधान के विभिन्न पृष्ठों पर भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित प्रागैतिहासिक मोहनजोदड़ो से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति तक का चित्रण किया है। रायज़ादा ने सुलेख के लिए 303 नंबर के पेन होल्डर और निब का इस्तेमाल किया है। सुलेख में स्वर्ण पत्ती और पत्थर के रंगों का प्रयोग किया गया है।

संविधान की पहली छपाई वाली पुरानी मशीनें भी सुरक्षित

सर्वे ऑफ इंडिया के पास आज भी वे पुरानी मशीनें सुरक्षित हैं, जिनसे संविधान की पहली छपाई हुई थी। आधुनिक युग में भले ही ये मशीनें उपयोग में न हों, लेकिन ये देश की अमूल्य धरोहर हैं। संविधान की छपी हुई एक हजार ऐतिहासिक प्रतियों में से एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रखी गई है और दूसरी प्रति अभी भी देहरादून में सुरक्षित है।

