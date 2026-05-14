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चाऊमीन के लिए ठेले पर चल गई गोलियां, खूनी बवाल से अफरा-तफरी; तमंचा-कारतूस के साथ 3 गिरफ्तार

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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चाऊमीन के लिए रुद्रपुर में एक ठेले पर ताबड़तोड़ गोलियां चल गई। खूनी बवाल से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने तमंचा और कारतूस के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

चाऊमीन के लिए ठेले पर चल गई गोलियां, खूनी बवाल से अफरा-तफरी; तमंचा-कारतूस के साथ 3 गिरफ्तार

उत्तराखंड के रुद्रपुर के रम्पुरा चौकी क्षेत्र में चाऊमीन के ठेले पर मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। तीन युवकों ने पहले चाऊमीन विक्रेता से कहासुनी की, फिर हमला कर दिया। आरोपियों ने ठेले पर पथराव किया और इलाके में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। घटना के बाद आसपास अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। आरोपियों में दो वांछित अपराधी बताए जा रहे हैं।

घटना रुद्रपुर में वार्ड नंबर 22 की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एसएसपी के निर्देश पर आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें बनाई गईं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों को सक्रिय किया। जांच के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे आरोपी को बुधवार को दबोच लिया गया।

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चाऊमीन मांगने को लेकर हुआ विवाद

पीड़ित चाऊमीन विक्रेता सोमवीर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रात के समय तीन युवक उसके ठेले पर पहुंचे और चाऊमीन बनाने को कहा। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और युवकों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। सोमवीर के मुताबिक आरोपियों ने उसके ठेले पर पथराव किया, जिससे सामान बिखर गया और आसपास खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। इसके बाद आरोपियों ने इलाके में डर फैलाने के लिए फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए।

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तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद, दो वांटेड

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजय कोली, कमल कोली और अमन पांडे के रूप में की है। तलाशी के दौरान एक आरोपी के पास से तमंचा और खोखा कारतूस बरामद हुआ, जबकि दो अन्य आरोपियों के कब्जे से चाकू मिले हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। खासतौर पर संजय कोली और अमन पांडे का नाम पहले भी कई मामलों में सामने आ चुका है।

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इलाके में दहशत

फायरिंग और पथराव की घटना के बाद वार्ड नंबर 22 में देर रात तक दहशत का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक चली गोली की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। कई लोगों ने दुकानों के शटर बंद कर दिए। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि घटना के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या नहीं। वहीं पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो सके।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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