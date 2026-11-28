उत्तराखंड में घर में लगी आग को भी आपदा माना जाएगा, पीड़ित परिवार को मदद दी जाएगी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने इस संबंध में चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। अब आवासीय भवनों में दुर्घटनावश आग लगने की घटनाओं को आपदा माना जाएगा और मानकों के अनुरूप आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उत्तराखंड में अब आवासीय भवनों में दुर्घटनावश आग लगने की घटनाओं को आपदा माना जाएगा। प्रभावित परिवारों को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के मानकों के अनुरूप आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रथम आपदा प्रबंधन दिवस के अवसर पर सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, पुलिस और अन्य वर्दीधारी सेवाओं के सेवानिवृत्त कर्मियों को आपदा बचाव का प्रशिक्षण देकर आम लोगों में जागरूक किया जाएगा। वहीं शिक्षण संस्थानों में आपदा मित्र तैयार किए जाएंगे। पहले चरण में अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों और अन्य संस्थानों में प्रति एक हजार विद्यार्थियों पर एक शिक्षक को आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि छात्रों को निरंतर जागरूक किया जा सके। वहीं आपदाओं और सड़क दुर्घटनाओं के दौरान बचाव कार्य में सहयोग करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा।
133 क्यूआरटी टीमें गठित की गईं
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आपदा पूर्व तैयारियों, पुनर्वास, आधुनिक तकनीक के उपयोग और अंतिम व्यक्ति तक समय पर सहायता पहुंचाने पर बल दिया। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य में 133 क्यूआरटी गठित की गई हैं। भूकंप की पूर्व चेतावनी के लिए 169 सेंसर व 112 सायरन लगाए गए हैं।
पुस्तिकाओं का विमोचन और तैयारियों पर जोर
मुख्यमंत्री ने आईआरएस पुस्तिका और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) 2026-27 का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए त्वरित प्रतिक्रिया, पूर्व तैयारियों और भूकंप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल आवश्यक हैं।
हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के काम में तेजी लाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। शुक्रवार को उत्तराखंड निवेश और आधारभूत संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की पांचवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम आवास में उन्होंने कहा कि दिसंबर तक इनके काम धरातल पर दिखाई दें।
मुख्यमंत्री धामी ने जोर दिया कि इस प्रोजेक्ट का विकास क्षेत्र विशेष की पहचान, स्थानीय संस्कृति और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर किया जाए। बैठक में बताया गया कि इन तीनों कॉरिडोर के तहत कुल 8,279 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें से 1,109 करोड़ रुपये के काम जारी हैं। इनसे करीब 27 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और 45 से 53 हजार तक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है।
हरिद्वार गंगा कॉरिडोर में 495 करोड़ रुपये के काम चल रहे हैं। प्रशासनिक मार्ग का काम 75 प्रतिशत, हरकी पैड़ी उत्तरी क्षेत्र का 70 प्रतिशत, हरकी पैड़ी एवं सुभाष घाट का 50 प्रतिशत और रोड़ी बेलवाला क्षेत्र के पुनर्विकास का 45 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।