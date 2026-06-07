उत्तराखंड में अमेजन के गोदाम में लगी आग, 2 कर्मचारी जिंदा जल गए; 1500 से ज्यादा पार्सल खाक
उत्तराखंड के हल्द्वानी में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के गोदाम में आग लगने से दो कर्मचारियों की मौत हो गई। आग के कारण 1500 से ज्यादा पार्सल जलकर खाक हो गए। शुरुआती जांच में वाहन चार्जिंग के दौरान उठी चिंगारी से आग लगने की बात सामने आ रही है।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामपुर रोड पर स्थित ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के डिलीवरी गोदाम में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। हादसे में गोदाम के भीतर सो रहे दो सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोदाम के भीतर इलेक्ट्रिक लोडर वाहन रात को चार्जिंग पर लगा था, जिसमें स्पार्किंग होने के बाद आग लगी और हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद धधकती आग पर काबू पाया। शनिवार को मृतकों के परिजनों ने घटना को लेकर आक्रोश जताया। मोर्चरी पर मुआवजे को लेकर कई घंटे तक हंगामा हुआ।
दोनों की मौके पर ही मौत
कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि शुक्रवार देर रात डायल 112 पर सूचना मिली कि रामपुर रोड पर जीतपुर नेगी स्थित अमेजन के डिलीवरी गोदाम में आग लगी है। सूचना मिलते ही पुलिस बल और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में आग ने पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया। भीषण लपटों के बीच किसी तरह गोदाम का शटर खोलकर दमकल ने पानी की बौछार की और आग पर काबू पाया। गोदाम में प्रवेश किया तो वहां दो युवक गंभीर रूप से झुलसी अवस्था में मिले। झुलसने और धुएं के कारण दम घुटने से दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पास में ही चार्जिंग पर लगा इलेक्ट्रिक लोडर वाहन भी जलकर नष्ट हुआ था।
परिजनों ने किया हंगामा
आग से वहां मौजूद एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी जल गया। मृतकों की पहचान 35 साल के नरेंद्र प्रसाद पुत्र सदी राम निवासी बागजाला, गौलापार हल्द्वानी और 25 साल के अमित आर्य पुत्र प्रताप राम निवासी पंचायत घर के पास, रामपुर रोड, हल्द्वानी के रूप में हुई है। एफएसओ मिंदर पाल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में चार्जिंग में लगे इलेक्ट्रिक लोडर वाहन में स्पार्किंग से गोदाम में आग लगने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि गोदाम का पंजीकरण भी नहीं था। इधर, शनिवार को मृतकों के परिजनों ने हंगामा किया। कई घंटे हंगामे के बाद किसी तरह उन्हें समझाया गया और दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया।
हल्द्वानी में अमेजन के पार्सल नहीं हुए डिलीवर
जिस गोदाम में आग लगी वह कूरियर कंपनी का बड़ा गोदाम है। आग लगने से दो कर्मियों की मौत के बाद शनिवार को पूरे दिन पार्सल डिलीवरी नहीं हुई। शुक्रवार रात हुए अग्निकांड में 1500 से अधिक पार्सल जलकर राख हो गए थे। जिससे कंपनी को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। गोदाम में आग से सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रिक तार, डीवीआर, गत्ते, पैंकिंग बैग, कूलर, एसी, इलेक्ट्रिक स्कूटी, टेंपो, पार्सल जलकर राख हो गए। अग्निकांड में ईंट की दीवारें और टिन भी जलकर गल गए।
बिना एनओसी चल रहा था गोदाम
दमकल विभाग के अनुसार, घनी आबादी के बीच चल रहे इस गोदाम का न तो पंजीकरण था और न ही फायर एनओसी। सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर संचालित इस गोदाम में आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण तक नहीं थे, जिससे पास ही स्थित ब्लिंकिट का गोदाम भी बाल-बाल बचा। इस भयावह हादसे ने प्रशासनिक दावों और दमकल विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि बिना जांच और पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के इतना बड़ा गोदाम कैसे चल रहा था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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