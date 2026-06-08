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HIV बीमारी छिपाकर शादी! पत्नी की मौत के बाद देहरादून में सरकारी शिक्षक पर मुकदमा

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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आरोप है कि पति से एचआईवी संक्रमण के कारण पत्नी की मौत हो गई। देहरादून पुलिस ने आरोपी शिक्षक और परिजनों के खिलाफ धोखाधड़ी और लापरवाही से जान जोखिम में डालने का केस दर्ज कर लिया है।

HIV बीमारी छिपाकर शादी! पत्नी की मौत के बाद देहरादून में सरकारी शिक्षक पर मुकदमा

देहरादून में एक सरकारी शिक्षक पर अपनी पत्नी से एचआईवी संक्रमण की जानकारी छिपाने और उसकी जान जोखिम में डालने का गंभीर आरोप लगा है। महिला की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक और उसके परिजनों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी पौड़ी गढ़वाल जिले के त्रिपालीसैण क्षेत्र का निवासी है और सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है। मृतका की बहन ने प्रेमनगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि शिक्षक ने विवाह के दौरान अपनी एचआईवी संक्रमित होने की स्थिति को छिपाया। बाद में इसी संक्रमण के कारण उसकी बहन गंभीर रूप से बीमार हो गई।

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अस्पताल में हुई HIV की पुष्टि

शिकायत के मुताबिक, मृतका की तबीयत बिगड़ने पर 14 फरवरी को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के दौरान डॉक्टरों ने महिला को एचआईवी पॉजिटिव पाया। इसके बाद चिकित्सकों ने उसके पति और बेटे की भी जांच कराने की सलाह दी। आरोप है कि डॉक्टरों की सलाह के बाद शिक्षक अस्पताल से चला गया और जांच कराने से बचता रहा। कुछ दिनों बाद उसने व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी एक मेडिकल रिपोर्ट भेजी, जिसमें उसे एचआईवी नेगेटिव बताया गया था।

फर्जी रिपोर्ट भेजने का आरोप

परिजनों का आरोप है कि शिक्षक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट फर्जी थी। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने जानबूझकर अपनी वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति छिपाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, जब पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, तब वह उसे वहीं छोड़कर अपने गांव चला गया। परिजनों का कहना है कि इस दौरान न तो उसने पत्नी के इलाज में सहयोग किया और न ही उसकी देखभाल की जिम्मेदारी निभाई।

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2 मार्च को हुई महिला की मौत

लंबे इलाज के बावजूद महिला की हालत में सुधार नहीं हुआ और 2 मार्च को उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि यदि विवाह से पहले और बाद में शिक्षक ने अपनी बीमारी की सही जानकारी दी होती, तो महिला का जीवन बचाया जा सकता था।

पुलिस ने दर्ज किया केस

प्रेमनगर थाना प्रभारी नरेश राठौर ने बताया कि महिला की बहन की तहरीर के आधार पर आरोपी शिक्षक और कुछ परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है और मेडिकल दस्तावेजों सहित अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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