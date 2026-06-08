HIV बीमारी छिपाकर शादी! पत्नी की मौत के बाद देहरादून में सरकारी शिक्षक पर मुकदमा
आरोप है कि पति से एचआईवी संक्रमण के कारण पत्नी की मौत हो गई। देहरादून पुलिस ने आरोपी शिक्षक और परिजनों के खिलाफ धोखाधड़ी और लापरवाही से जान जोखिम में डालने का केस दर्ज कर लिया है।
देहरादून में एक सरकारी शिक्षक पर अपनी पत्नी से एचआईवी संक्रमण की जानकारी छिपाने और उसकी जान जोखिम में डालने का गंभीर आरोप लगा है। महिला की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक और उसके परिजनों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी पौड़ी गढ़वाल जिले के त्रिपालीसैण क्षेत्र का निवासी है और सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है। मृतका की बहन ने प्रेमनगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि शिक्षक ने विवाह के दौरान अपनी एचआईवी संक्रमित होने की स्थिति को छिपाया। बाद में इसी संक्रमण के कारण उसकी बहन गंभीर रूप से बीमार हो गई।
अस्पताल में हुई HIV की पुष्टि
शिकायत के मुताबिक, मृतका की तबीयत बिगड़ने पर 14 फरवरी को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के दौरान डॉक्टरों ने महिला को एचआईवी पॉजिटिव पाया। इसके बाद चिकित्सकों ने उसके पति और बेटे की भी जांच कराने की सलाह दी। आरोप है कि डॉक्टरों की सलाह के बाद शिक्षक अस्पताल से चला गया और जांच कराने से बचता रहा। कुछ दिनों बाद उसने व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी एक मेडिकल रिपोर्ट भेजी, जिसमें उसे एचआईवी नेगेटिव बताया गया था।
फर्जी रिपोर्ट भेजने का आरोप
परिजनों का आरोप है कि शिक्षक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट फर्जी थी। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने जानबूझकर अपनी वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति छिपाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, जब पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, तब वह उसे वहीं छोड़कर अपने गांव चला गया। परिजनों का कहना है कि इस दौरान न तो उसने पत्नी के इलाज में सहयोग किया और न ही उसकी देखभाल की जिम्मेदारी निभाई।
2 मार्च को हुई महिला की मौत
लंबे इलाज के बावजूद महिला की हालत में सुधार नहीं हुआ और 2 मार्च को उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि यदि विवाह से पहले और बाद में शिक्षक ने अपनी बीमारी की सही जानकारी दी होती, तो महिला का जीवन बचाया जा सकता था।
पुलिस ने दर्ज किया केस
प्रेमनगर थाना प्रभारी नरेश राठौर ने बताया कि महिला की बहन की तहरीर के आधार पर आरोपी शिक्षक और कुछ परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है और मेडिकल दस्तावेजों सहित अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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