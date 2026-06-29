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फिल्म 'स्पेशल-26' स्टाइल में देहरादून के कारोबारी से वसूली को पहुंचे ठग, पिस्तौल की नोक पर अगवा

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून के एक कारोबारी से फिल्म स्पेशल-26 स्टाइल में ठगी का प्रयास किया गया। खुद को मुंबई क्राइम का अधिकारी बताकर ठग कारोबारी को पिस्तौल की नोक पर अगवा कर होटल ले गए।

फिल्म 'स्पेशल-26' स्टाइल में देहरादून के कारोबारी से वसूली को पहुंचे ठग, पिस्तौल की नोक पर अगवा

आपने अक्षय कुमार की फिल्म ‘स्पेशल-26’ देखी है? उसमें अक्षय कुमार खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर अपनी नकली फौज लेकर कारोबारियों को ठगते हैं। ठीक इसी तरह देहरादून में भी एक कारोबारी से ठगने का प्रयास हुआ। चार ठगों की टीम ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर कारोबारी को घंटों धमकाते हुए 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। यह मामला दो दिन बाद पुलिस तक पहुंचा है।

जानकारी के अनुसार, जीएमएस रोड स्थित मोहित विहार के निवासी सिद्धार्थ अग्रवाल पटेलनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में फोटोकॉपी पेपर शीट की फैक्ट्री चलाते हैं। पुलिस को दी जानकारी के अनुसार, 25 जून की दोपहर करीब 2 बजे एक कार फैक्ट्री के बाहर पहुंची। इस कार से एक महिला सुनीता सहित चार लोग उतरे। इनके साथ हथियारों से लैस गार्ड भी शामिल था। एक ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर रंजीत कांसले बताकर सिद्धार्थ का फोन छीन लिया। आरोपियों ने आदित्य पांडेय नामक व्यक्ति की शिकायत का हवाला देकर उन्हें जबरन कार में बैठाया और सहारनपुर चौक स्थित एक होटल के पास ले गए।

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पिस्तौल दिखा धमकाया

कार में आरोपियों ने कारोबारी पर पिस्तौल तानकर उनको बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बताते हुए मकोका और एनडीपीएस में फंसाने की धमकी दी व 25 लाख रुपये की मांग की। दोपहर करीब 3:30 बजे कारोबारी को आरोपी वापस उसकी फैक्ट्री लेकर पहुंचे, जहां उनके पिता प्रदीप अग्रवाल और एक पड़ोसी कारोबारी भी पहुंच गए थे।

आईकार्ड मांगते ही फरार

कारोबारी के पिता ने सूझबूझ दिखाते हुए आरोपियों से उनकी आईडी मांगी और स्थानीय पुलिस को साथ न लाने पर सवाल उठाए। इतना सुनते ही फर्जी पुलिस घबरा गई और ‘लोकल पुलिस लेकर आते हैं’ कहकर फरार हो गई। पीड़ित परिवार की जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी रंजीत कांसले महाराष्ट्र पुलिस का बर्खास्त कर्मी है।

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धरपकड़ में जुटी पुलिस

पटेलनगर कोतवाली प्रभारी विनोद गुसाईं ने बताया कि पीड़ित ने यह सूचना दो दिन बाद दी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, इस वारदात में प्रयुक्त कार पर गौतमबुद्ध नगर का नंबर दर्ज है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही फैक्ट्री और रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

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गाड़ी दिलाने के नाम पर दो लाख की ठगी

देहरादून। उत्तराखंड परिवहन विभाग की नीलामी वाली गाड़ी सस्ते में दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से दो लाख रुपये की ठगी कर ली गई। रकम वापस मांगने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। एसओ रायपुर संजीत कुमार ने बताया कि शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

तपोवन एन्क्लेव, रायपुर निवासी अनुराग राणा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि फरवरी 2026 में उनकी जान-पहचान आशीष शर्मा नाम के एक व्यक्ति से हुई थी।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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