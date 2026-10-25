पछुवादून कांग्रेस में टिकट की तपिश! हरक सिंह और आर्येंद्र शर्मा के समर्थक आमने-सामने
2027 के चुनाव से पहले पछुवादून की सियासत गरमाने लगी है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और आर्येंद्र शर्मा के समर्थकों के बीच मतभेद से लेकर रामशरण नौटियाल के स्वागत कार्यक्रम से कुछ नेताओं की दूरी तक पार्टी के भीतर हलचल के संकेत मिलने लगे हैं।
2027 के चुनाव से पहले पछुवादून की सियासत गरमाने लगी है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और आर्येंद्र शर्मा के समर्थकों के बीच मतभेद से लेकर रामशरण नौटियाल के स्वागत कार्यक्रम से कुछ नेताओं की दूरी तक पार्टी के भीतर हलचल के संकेत मिलने लगे हैं। इन घटनाक्रमों को आगामी चुनाव में टिकट की दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है।
दरअसल, कांग्रेस प्रदेशभर में न्याय यात्रा के जरिए भाजपा को घेरने के साथ ही पार्टी संगठन को सक्रिय करने में जुटी है। लेकिन, सेलाकुई में कांग्रेस की न्याय यात्रा के शुभारंभ अवसर पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और आर्येंद्र शर्मा के समर्थकों के बीच शुक्रवार को मतभेद उभर आए। इस घटनाक्रम ने सहसपुर की राजनीति को सुर्खियों में ला दिया। स्थिति संभालने के लिए चकराता विधायक प्रीतम सिंह को दखल देकर एकजुटता का संदेश देना पड़ा।
विकासनगर में नए मोड़ पर पार्टी की राजनीति
विकासनगर में भी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति नए मोड़ पर दिखाई दे रही है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद चर्चाएं तेज हैं। शुक्रवार को उनके स्वागत कार्यक्रम से पहले, पूर्व मंत्री नवप्रभात की प्रेसवार्ता और कार्यक्रम में कुछ प्रमुख नेताओं की गैरमौजूदगी को इसी संदर्भ में देख रहे हैं।
कांग्रेस संगठन के प्रयासों की ‘परीक्षा’
पछुवादून की दोनों सीटों पर कांग्रेस के सामने चुनावी तैयारी के साथ संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी है। न्याय यात्रा के जरिए पार्टी जनता के बीच एकजुटता का संदेश देना चाहती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उभरते मतभेद इस प्रयास की परीक्षा ले रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस नेतृत्व संभावित दावेदारों के बीच तालमेल कैसे बनाता है और चुनाव से पहले संगठन को किस तरह एकजुट रख पाता है।
हरकसिंह रावत ने कहा कि सहसपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा पार्टी के सम्मुख रखी है। निश्चित तौर पर मैं मजबूती से तैयारी कर रहा हूं। बाकी जैसा पार्टी आदेश करेगी, उसी के अनुरूप काम करेंगे। किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। जिसको पार्टी टिकट देगी, सभी मजबूती के साथ काम करेंगे।
इस मामले पर बात करते हुए आर्येंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस सहसपुर में मजबूत है। बड़ी पार्टी है, इसलिए मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। कार्यकर्ताओं में वर्तमान में जोश है, इसलिए उत्साह में ऐसा हो जाता है। कांग्रेस एकजुट है और इस बार बहुमत से सत्ता में आएगी। -आर्येंद्र शर्मा, कांग्रेस नेता
जल्द प्रत्याशी घोषित करे पार्टी : नवप्रभात
पूर्व मंत्री नवप्रभात ने प्रदेश नेतृत्व और पार्टी हाईकमान को सलाह दी है कि विधानसभा क्षेत्र में कई दावेदार खड़े करने की बजाय जल्द प्रत्याशी घोषित करना चाहिए। वे विकासनगर क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और आगामी चुनाव के संभावित दावेदार माने जाते हैं। अब पार्टी की रणनीति महत्वपूर्ण होगी।
जिलाध्यक्ष बोले-उत्साह है, गुटबाजी नहीं
पछुवादून कांग्रेस के अध्यक्ष संजय किशोर महेंद्रु ने पार्टी में गुटबाजी को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सेलाकुई में कार्यकर्ता उत्साहित थे और अपने-अपने नेताओं के समर्थन में नारे लगा रहे थे। विकासनगर के कार्यक्रम में कुछ नेताओं के शामिल नहीं होने पर उन्होंने कहा कि जिला कांग्रेस का कार्यक्रम अचानक हुआ था। जिन नेताओं के पहले से कार्यक्रम तय थे, वे नहीं पहुंच सके।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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