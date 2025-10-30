अफेयर और इंस्टाग्राम कॉल; उत्तराखंड में मंगेतर ने ही प्रेमी का गला रेता, प्यार का खौफनाक अंत

Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Fiance Slits Lover Throat in Uttarakhand Affair and Instagram Drama Tragic End of Love
संक्षेप: उत्तराखंड के रुड़की में सनसनीखेज हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। मंगेतर को शक था कि लड़की का उसके प्रेमी के साथ अभी भी अफेयर है। उसने गला रेतकर हत्या कर दी।

Thu, 30 Oct 2025 11:47 AMGaurav Kala रुड़की
उत्तराखंड के रुड़की में लव ट्रॉयएंगल का एक ऐसा खौफनाक अंजाम सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। आशु नामक युवक की इंस्टाग्राम पर हुई बातचीत के बाद उसकी प्रेमिका के मंगेतर ने अपनी जलन के चलते नशीले पदार्थ देकर उसे बेहोश किया और फिर बेरहमी से गला रेतकर उसकी जान ले ली।

पुलिस ने बुधवार को आशु हत्याकांड का खुलासा करते हुए आशु की प्रेमिका के मंगेतर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मंगेतर ने अपने भाई के साथ मिलकर आशु की हत्या की थी। भाई की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस ने आरोपी कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज है।

खौफनाक हत्याकांड

गंगनहर कोतवाली में एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि रामपुर डांडी गांव निवासी आशु उर्फ आस मोहम्मद 26 अक्तूबर की शाम को घर से लापता हो गया था। वह अपना मोबाइल साथ लेकर बाहर गया था। उसी दिन रात को करीब साढ़े 11 बजे उसके फोन पर घंटी गई, इसके बाद फोन स्वीच ऑफ हो गया था। अगले दिन आशु का शव शिवाला मंदिर के पीछे गन्ने के खेत में मिला था। धारदार हथियार से उसका गला रेता गया था। जांच में पता चला था कि आशु को रविवार रात को गांव के ही इंतजार उर्फ अस्तग ने इंस्टाग्राम पर फोन कर बुलाया था। आशु और इंतजार दोस्त भी थे। कॉल के बाद से आशु लापता था।

इसी के कारण पुलिस को इंतजार पर संदेह था। इंतजार पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी, एसएसआई दीप कुमार और उप निरीक्षक प्रवीण बिष्ट आदि टीम बनाकर उसकी तलाश की। रेलवे स्टेशन के समीप से बुधवार को सुबह इंतजार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ करने पर उसने आशु की हत्या की बात कबूल की। उसने बताया कि आशु की प्रेमिका से उसका रिश्ता हो गया था। लेकिन उसे संदेह था कि आशु अभी भी उसकी मंगेतर के संपर्क में है। इसी के चलते उसने आशु को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। बहाने से उसने आशु को बुलाया और नशीला पदार्थ दिया। फिर आशु का गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। बाद में दोनों आरोपियों ने आशु का गला भी रेत दिया।

नंबर ट्रेस न हो इसलिए इंस्टाग्राम पर किया कॉल

आशु की हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई। आरोपी इंतजार जानता था कि यदि उसने मोबाइल पर फोन किया तो उसकी कॉल डिटेल आ जाएगी। इसलिए इंस्टग्राम पर आशु को फोन किया। आशु उस समय अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। जिससे इंस्टाग्राम पर कॉल आने की बात उन्हें भी पता चल गई। इसी कॉल के जरिए पुलिस हत्यारोपी तक पहुंच गई।

शक बन गया आशु की हत्या का कारण

आशु की हत्या का कारण शक बन गया। आशु की प्रेमिका का रिश्ता इंतजार से हो गया था, लेकिन उसको शक था कि आशु उसकी मंगेतर से बात करता है। इसी शक में उसने आशु की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का खुलासा किया।

लेखक के बारे में

गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
