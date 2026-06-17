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‘बोझ बनने के लिए मुझे माफ…'; देहरादून में NEET की तैयारी कर रही छात्रा ने दी जान, 12वी में आए थे 96.7% मार्क्स

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून में 23 वर्षीय छात्रा रिया ने फांसी लगाकर जान दे दी। वह नीट परीक्षा रद्द होने के बाद से काफी आहत थी। पुलिस को रिया के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपने परिवार से उन पर बोझ बनने के लिए माफी मांगी है।

‘बोझ बनने के लिए मुझे माफ…'; देहरादून में NEET की तैयारी कर रही छात्रा ने दी जान, 12वी में आए थे 96.7% मार्क्स

उत्तराखंड में देहरादून के ‘सेवला कलां चंद्रबनी इलाके में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही 23 वर्षीय छात्रा ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान रिया पुत्री राजेश मल्ल के रूप में हुई है। रिया ने गत 3 मई को नीट की परीक्षा भी दी थी, जो बाद में पेपर लीक होने के चलते रद्द कर दी गई थी।

आईएसबीटी चौकी इंचार्ज जयवीर सिंह ने बताया कि पुलिस को मंगलवार दोपहर घटना की सूचना मिली। मकान के सेकेंड फ्लोर पर स्थित कमरे में रिया फंदे से लटकी हुई थी। उसने खिड़की के ऊपरी हिस्से में दुपट्टे का फंदा बांधा था। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ। इसमें लिखा था कि ‘बोझ बनने के लिए मुझे माफ कर दीजिए! इसमें किसी की गलती नहीं है, सिवाय मेरी अपनी नाकाबिलियत के। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, मुझे माफ कर देना’। परिजनों ने बताया कि रिया सोमवार रात ऊपर वाले कमरे में पढ़ाई करने गई थी और वहीं सोई थी। मंगलवार सुबह छोटा भाई रिया को बुलाने गया। अंदर रिया फंदे से लटकी थी।

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बेटी की खुदकुशी से टूटा कारगिल योद्धा पिता

जो बेटी हमेशा किताबों में खोई रहती थी, जिसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी, वह अचानक मौत को क्यों गले लगा लेगी? सेवला कलां चंद्रबनी में रिया की मौत के बाद हर किसी की जुबान पर यही सवाल है। रिया के पिता राजेश मल्ल भारतीय सेना के जांबाज पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। आज फौजी पिता अपनी बेटी की मौत से आहत हैं।

पेपर रद्द होने से आहत थी रिया

रिया घर में सबसे बड़ी बेटी थी। उससे छोटी एक बहन और एक भाई है। बड़ी होने के नाते वह अपनी जिम्मेदारियों को समझती थी और भाई-बहनों के लिए एक आदर्श थी। रिया के पिता राजेश ने बताया कि बेटी हाल में नीट का पेपर देकर आई थी। पेपर के बाद उसने खुशी जताई थी। पेपर कैंसिल हुआ तो इसके बाद वह आहत हो गई। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, हालांकि, उसकी चेहरे की रौनक खोती जा रही थी। बताया कि सोमवार रात वह पड़ोस में जागरण में गए थे। देर रात वापस आए। बेटी रोज की तरह अपने कमरे में थी। उसे पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। घर में मौजूद पूर्व पार्षद हरि प्रसाद भट्ट ने बताया कि वह पढ़ाई में बेहद होनहार और शार्प माइंड थी। 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा में उसने 96.7 फीसदी अंक हासिल कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया था। पार्षद के मुताबिक, रिया का स्वभाव बेहद शांत और सरल था।

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रिया का पूरा फोकस अपने लक्ष्य और पढ़ाई पर था

रिया का पूरा फोकस हमेशा अपने लक्ष्य और पढ़ाई पर रहता था। वह घंटों अपने कमरे में एकांत में पढ़ाई किया करती थी। यही वजह है कि उसकी मौत ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे मोहल्ले को गहरे सदमे में डाल दिया है। किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि हमेशा शांत रहने वाली और अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहने वाली लड़की इतना खौफनाक कदम उठा सकती है। घर का जो कमरा कभी रिया की किताबों और उसकी कामयाबी के सपनों से रौशन रहता था आज उसी कमरे में पसरा सन्नाटा पूरे परिवार को डरा रहा है। कारगिल विजेता पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।

एक परीक्षा में असफलता से जिंदगी खत्म नहीं होती

परीक्षा में मनमुताबिक परिणाम न मिलने या असफल होने पर निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम में सफल न होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। दून में नीट की परीक्षा देने वाली एक छात्रा के आत्महत्या जैसा कदम उठाने के बाद दून मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग की एचओडी डॉ. जया नवानी ने कहा कि सफल होने का पैमाना केवल डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं है। आज के दौर में अन्य कई क्षेत्रों में भी बेहतरीन मुकाम हासिल किया जा सकता है और ऐसे ढेरों उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। यदि लगता है कि मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो दूसरे रास्ते अपनाएं। किसी भी विपरीत स्थिति में युवा धैर्य न खोएं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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