Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

खटीमा में खौफनाक घटना! फौजी की मां को सिर कुचलकर मार डाला

Feb 20, 2026 09:55 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, खटीमा
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के खटीमा में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां नगर में फौजी की बुजुर्ग मां की बुधवार रात सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। महिला के सिर पर चोट व गले पर कट का निशान मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खटीमा में खौफनाक घटना! फौजी की मां को सिर कुचलकर मार डाला

उत्तराखंड के खटीमा में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां नगर में फौजी की बुजुर्ग मां की बुधवार रात सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। महिला के सिर पर चोट व गले पर कट का निशान मिला है। महिला अकेली रहती थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

सिर कुचला गया था

देवभूमि कॉलोनी निवासी 65 साल की जानकी पत्नी स्वर्गीय हरीश चंद का बेटा सूरज बंगाल इंजीनियर कोर में नायक के पद पर जालंधर में तैनात है। दो बेटियों-पूनम और सुमन का विवाह हो चुका है। पुलिस के अनुसार,बुधवार शाम पूनम ने मां को फोन किया। कॉल रिसीव नहीं होने पर सूरज को जानकारी दी। सूरज ने भी कोशिश की पर फोन नहीं उठा। सूरज ने परिचितों को मामला बताते हुए घर भेजा। परिचित घर पहुंचे और आवाज लगाई पर कोई बाहर नहीं आया। उन्होंने सूरज को वीडियो कॉल की और घर का ताला तोड़ दिया। अंदर जानकी जमीन पर पड़ी थीं। उनके सिर पर चोट के निशान थे।

ये भी पढ़ें:कागज रखें तैयार! उत्तराखंड में भी होगा SIR; चुनाव आयोग ने बता दिया समय
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड के ध्यानार्थ ::: एनएच-74 घोटाला: ईडी ने 13.89 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
ये भी पढ़ें:बैठकी व खड़ी होली के मधुर गीतों में डूबा उत्तराखंड महापरिषद भवन

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

सूचना पर रात करीब 12 बजे पुलिस पहुंची। पुलिस ने गुरुवार को कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली पर अभी कोई सबूत नहीं मिला है। यूएसनगर के एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। तहरीर के आधार पर कार्रवाई करेंगे।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।