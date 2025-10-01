प्रेमिका के घर रह रहा था तीन बच्चों का पिता, पत्नी ने होश लगाए ठिकाने
तीन बच्चों का पिता अपनी प्रेमिका के साथ उसके घर पर रह रहा था। पत्नी के बार-बार समझाने पर भी वो नहीं माना तो पत्नी ने उसके होश ठिकाने लगा दिए। आरोप है कि विरोध करने पर वह धमकाता था।
नैनीताल रोड निवासी एक व्यक्ति ने अपने परिवार को छोड़कर प्रेमिका के साथ रहने लगा। उसकी तीन संतानें हैं। पत्नी का कहना है कि कई बार समझाने पर भी वह दूसरी महिला का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है और विरोध करने पर धमकाता है। अब महिला ने पति के होश ठिकाने लगाने के लिए पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
महिला का आरोप है कि उसके पति के संबंध एक अन्य महिला के साथ हैं और पति उसी महिला के घर रहने चला गया है। पत्नी के अनुसार, काफी समझाने और समझौता करने की कोशिशों के बावजूद वह नहीं माना।
अब पति न तो फोन उठाता है और न ही घर की कोई जिम्मेदारी लेता है। इस वजह से बच्चों की परवरिश नहीं हो पा रही है और परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। पत्नी ने बताया कि बच्चों की शिक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों में कठिनाई हो रही है।
कोतवाल अमरचंद शर्मा ने बताया कि महिला की तहरीर पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि जरूरत पड़ने पर दोनों पक्षों से बयान लिया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
