पूजा-पाठ करके पूरे परिवार का गला रेता, 72 टुकड़ों वाले अनुपमा हत्याकांड समेत देहरादून के 5 जघन्य कांड

संक्षेप: Anupama Murder Case: 2010 में राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा की 2010 में हत्या करके 72 टुकड़े कर दिए थे। इन टुकड़ों को उसने 56 दिन फ्रिज में छिपाकर रखा था। देहरादून को चार अन्य संगीन अपराध भी दहला चुके हैं।

Anupama Murder Case: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड मामले में पति राजेश गुलाटी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ गुलाटी की अपील खारिज करते हुए यह यह फैसला सुनाया। घटना 1999 की है। राजेश ने अपनी पत्नी अनुपमा की 2010 में हत्या करके 72 टुकड़े कर दिए थे। इन टुकड़ों को उसने 56 दिन फ्रिज में छिपाकर रखा था। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन सिर्फ अनुपमा ही नहीं चार अन्य ऐसे संगीन जुर्म हैं, जिसने देहरादून को दहला दिया था। उनके बारे में जानते हैं।

पहले अनुपमा हत्याकांड की बात पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी ने 1999 में अनुपमा से प्रेम विवाह किया था। राजेश ने 17 अक्तूबर 2010 को अनुपमा की निर्मम हत्या कर दी थी। उसने शव के 72 टुकड़े कर डीप फ्रिज में छिपा दिए थे। इसका खुलासा तब हुआ, जब अनुपमा का भाई 12 दिसंबर 2010 को दिल्ली से देहरादून आया। इसके बाद देहरादून कोर्ट ने गुलाटी को एक सितंबर 2017 को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई और 15 लाख का अर्थदंड भी लगाया। इसमें से 70 हजार रुपये राजकीय कोष में जमा करने और शेष राशि उसके बच्चों के बालिग होने तक बैंक में जमा कराने के आदेश दिए गए थे। कोर्ट ने इस घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में माना। गुलाटी ने इस आदेश को हाइकोर्ट में 2017 में चुनौती दी थी।

यूएसए में स्नातक की पढ़ाई कर रहे जुड़वा बच्चे पिता जेल की सलाखों के पीछे और मां की बेरहमी से हत्या। इन हालातों में राजेश और अनुपमा के जुड़वा बच्चों सोनाक्षी और सिद्धांत का भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। इनके मामा सुजान प्रधान ढाल बनकर खड़े हुए। अब दोनों बच्चे 20 वर्ष के हो चुके हैं और अमेरिका (यूएसए) में अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर रहे हैं। अनुपमा के भाई सुजान प्रधान ने बताया कि सोनाक्षी और सिद्वांत जब पैदा हुए तो अनुपमा राजेश के साथ अमेरिका में थीं। इसलिए दोनों को वहां की नागरिकता मिली हुई है।

देहरादून को दहलाने वाले चार अन्य हत्याकांड- आदर्श नगर (कैंट) सामूहिक हत्याकांड (अक्टूबर 2014): यह घटना दीपावली की अगली रात (23-24 अक्तूबर 2014) को कैंट थाना क्षेत्र के आदर्श नगर में हुई थी। होर्डिंग कारोबारी परिवार के चार सदस्यों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इनमें एक महिला गर्भवती थी।

रानीपोखरी सामूहिक हत्याकांड (अक्टूबर 2022): रानीपोखरी के शांतिनगर में महेश तिवारी ने अपने ही परिवार के पांच सदस्यों की गला रेतकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने अपनी मां, पत्नी और तीन मासूम बेटियों को मारा। आरोपी ने पूजा-पाठ करने के बाद इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था।

वसंत विहार तिहरा हत्याकांड (नवंबर 1994): वसंत विहार इलाके में सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर श्याम लाल खन्ना के घर में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। घर के नौकर ओम प्रकाश उर्फ राजा ने लूट और रंजिश के चलते ब्रिगेडियर खन्ना और उनके परिवार के एक सदस्य और एक अन्य महिला की हत्या कर दी थी।