एंबुलेंस नहीं मिली, पिता ने 16 साल की बेटी की गोद में दम तोड़ा

अल्मोड़ा के चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के खिलाफ 12 दिन से धरना चल रहा है। इस बीच एक और मरीज की मौत हो गई। पिता ने 16 साल की बेटी की गोद में दम तोड़ा।

Gaurav Kala अल्मोड़ा, हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 07:15 AM
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहां चौखुटिया में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 12 दिन से चल रहे आंदोलन के बीच इलाज नहीं मिलने से एक और मरीज की मौत हो गई। मासी बाजार के मरीज को एंबुलेंस नहीं मिली। उसने 16 साल की बेटी की गोद में दम तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार, मासी मुख्य बाजार निवासी 62 साल के पूरन राम कुछ समय से बीमार थे। रविवार देर रात उनका स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ गया। आधी रात के बाद उनकी 16 साल की बेटी दीक्षा ने एंबुलेंस के लिए फोन लगाया।

जानकारी मिली कि चौखुटिया में एंबुलेंस नहीं है। स्याल्दे से एंबुलेंस भेजी जा रही है, लेकिन जब तक एंबुलेंस पहुंचती मरीज ने दम तोड़ दिया। क्षेत्र में बीते दिनों भी इलाज नहीं मिलने से एक युवक की मौत हो गई थी।

एंबुलेंस प्रभारी मनोज सामंत ने बताया कि चौखुटिया की एंबुलेंस रानीखेत गई थी। इस कारण स्याल्दे से एंबुलेंस भेजी गई थी।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
