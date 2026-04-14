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राष्ट्रध्वज के अपमान में जम्मू के फारूख को 6 महीने कैद, जेसीबी पर चढ़ तिरंगे से पोंछा था हाथ

Apr 14, 2026 09:15 am ISTGaurav Kala ज्योतिर्मठ
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राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में उत्तराखंड की एक अदालत ने जम्मू के फारूख को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है। फारूख का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह जेसीबी पर चढ़कर तिरंगे से हाथ पोंछते देखा गया।

राष्ट्रध्वज के अपमान में जम्मू के फारूख को 6 महीने कैद, जेसीबी पर चढ़ तिरंगे से पोंछा था हाथ

तिरंगे के अपमान में एक आरोपी को उत्तराखंड की अदालत ने दोषी पाया है। चमोली जिले के ज्योतिर्मठ में जिला अदालत ने जम्मू-कश्मीर के फारूख को 6 महीने की कैद सुनाई। फारूख का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसे जेसीबी पर चढ़कर तिरंगे से हाथ पोंछते देखा गया।

राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में जम्मू कश्मीर के फारूख को अदालत ने दोषी करार दिया है। ज्योतिर्मठ में सिविल जज जूनियर डिविजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योतिर्मठ अनिल कुमार कोरी की अदालत ने दोषी को छह माह की सख्त कैद के साथ एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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वीडियो वायरल हुआ था

मामले की शुरुआत 26 जनवरी 2025 को हुई, जब लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य ने थाना जोशीमठ में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि जुम्मा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य कर रही एक कंपनी में कार्यरत फारूख अहमद भट्ट, निवासी उकडाहल (जिला रामबन, जम्मू-कश्मीर), का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता दिखाई दे रहा है। शिकायत में इस कृत्य को देश की गरिमा के खिलाफ बताया गया।

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राष्ट्र ध्वज के अपमान में दोषी

शिकायत के आधार पर थाना ज्योतिर्मठ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विस्तृत जांच के बाद 19 अप्रैल 2025 को पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत दोषी पाया।

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मामले में सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी दिलबर सिंह फरस्वाण ने प्रभावी पैरवी की, जिसके चलते अदालत ने आरोपी के खिलाफ यह फैसला सुनाया।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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