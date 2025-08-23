हरिद्वार के टोल प्लाजा पर किसानों ने क्यों किया कब्जा,सात में से चार लेन की ठप

हरिद्वार के बहादराबाद टोल प्लाजा पर किसानों ने लाठीचार्ज के विरोध में धरना शुरू कर दिया है, जिसमें अब राकेश टिकैत के भी शामिल होने से आंदोलन के और उग्र होने की संभावना है।

हरिद्वार के बहादराबाद टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठीचार्ज के बाद हालात बिगड़ गए हैं। शुक्रवार की शाम को किसानों ने टोल प्लाजा पर कब्जा जमा लिया। देखते ही देखते सहारनपुर, शामली, मेरठ, बिजनौर समेत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अन्य जिलों से किसान जत्थों में पहुंचने लगे। सात लेन वाले इस टोल प्लाजा में से चार लेन पूरी तरह बंद कर दी गईं। इससे दिल्ली रूट का यातायात प्रभावित होना शुरू हो गया है। अगले एक-दो दिन में बातचीत नहीं बनी तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। इस समय मौके पर करीब आठ सौ किसान मौजूद हैं।

किसानों ने धरना स्थल पर बाकायदा डेरा डाल दिया। टोल प्लाजा पर कई किसान अपने साथ बिस्तर तक लेकर पहुंचे। एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में राशन का पूरा इंतजाम कर लाया गया। पीने के पानी के लिए टैंकर तक मंगवाया गया। गुरुवार की रात करीब चार सौ किसानों ने यहीं पर सामूहिक भोजन बनाया। सुबह का नाश्ता और दिन का खाना भी टोल प्लाजा पर ही तैयार किया गया। शुक्रवार को किसानों की संख्या बढ़कर करीब आठ सौ हो गई है जो कि लगातार बढ़ रही है। आंदोलन कर रहे किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, धरना जारी रहेगा। हाईवे पर रातभर किसानों का जमावड़ा लगा रहा।

भारी पुलिस बल तैनात पुलिस-प्रशासन ने हालात पर काबू पाने के लिए कड़े इंतजाम किए। मौके पर भारी पुलिस तैनात है। एम्बुलेंस-फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तैनात की गई हैं।