फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल मिला है। धमकी देने वाले ने खुद को भाऊ गैंग का मेंबर बताते हुए पांच करोड़ की रंगदारी मांगी है। पिछले साल भी सौरभ जोशी से बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी मांगी गई थी।

Gaurav Kala हल्द्वानी, हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 07:20 AM
फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को जान से मारने की धमकी, भाऊ गैंग ने मांगी 5 करोड़ की रंगदारी

देश के जाने-माने यूट्यूबर सौरभ जोशी को भाऊ गैंग के नाम से धमकी भरा मेल आया है। इसमें उनसे पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगते हुए न देने पर गोली मारने की धमकी दी गई है। सौरभ की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यू-ट्यूबर ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।

हल्द्वानी निवासी सौरभ ने शनिवार को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 15 सितंबर को उन्हें धमकी भरा मेल आया। मेल भेजने वाले ने खुद को भाऊ गैंग से जुड़ा बताया। मेल में उनसे पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है। रकम नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी गई है। दिल्ली में रहने वाला भाऊ नामक व्यक्ति छोटा डॉन नाम से मशहूर है। कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि केस दर्ज कर लिया है। मेल की जांच की जा रही है। शीघ्र मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी

सौरभ को धमकी देने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले नवंबर 2024 में उनके ही एक फैन बदांयू, यूपी निवासी अरुण कुमार ने कॉलोनी में जाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी भरा पत्र दिया था। हालांकि 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी का लॉरेंस बिश्नाई गैंग से कोई नाता नहीं था। पैसे की चाह में उसने इस नाम से पत्र लिखा था।

15 सितंबर को आया था मेल

हल्द्वानी की रामपुर रोड स्थित ओलिविया कॉलोनी में रहने वाले सौरभ जोशी देश के नामी यू-ट्यूबर व्लॉगर में से एक हैं। सौरभ ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 15 सितंबर को उन्हें जी-मेल पर एक धमकी भरा मेल आया है। मेल भेजने वाले ने खुद को भाऊ गैंग से जुड़ा बताया। भाऊ नाम का व्यक्ति छोटा डॉन नाम से मशहूर है, जो दिल्ली में रहता है। आरोप है कि मेल पर उनसे पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है।

