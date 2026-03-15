माता रानी से मिलने का वक्त आ गया; चर्चित महिला व्लॉगर ने लाइव आकर सुसाइड की कोशिश की
चर्चित महिला व्लॉगर ज्योति अधिकारी ने लाइव आकर सुसाइड की कोशिश की है। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती किया है। महिला ने 25 मिनट के वीडियो में कहा- जिंदगी का आखिरी लाइव है, माता रानी से मिलने का वक्त आ गया।
उत्तराखंड की चर्चित महिला व्लॉगर ज्योति अधिकारी ने लाइव आकर सुसाइड की कोशिश की। महिला ने 25 मिनट के वीडियो में पुलिस और एक व्लॉगर पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। महिला ने रानी बाग स्थित शीतला माता जंगल से लाइव वीडियो किया। महिला वीडियो में रोते-रोते दिखाई दे रही है। वीडियो में महिला कहती है- ये मेरी जिंदगी का आखिरी वीडियो है, माता रानी से मिलने का वक्त आ गया है। महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया है।
घटना शनिवार देर शाम की है। व्लॉगर ज्योति काठगोदाम थाना क्षेत्र के रानी बाग स्थित शीतला माता जंगल पहुंच गई। यहां लाइव वीडियो में एक महिला व्लॉगर पर उन्होंने कई आरोप लगाए। कहा कि महिला व्लॉगर लगातार उसके खिलाफ वीडियो बनाकर उसे चरित्रहीन बता रही है। उस पर अश्लील और अभद्र टिप्पणी कर रही है। ज्योति का आरोप है कि उसके खिलाफ आ रहे शिकायती पत्रों पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो रही है। लेकिन जब वह पुलिस को कार्रवाई के लिए शिकायती पत्र दे रही है तो उसे पर सुनवाई नहीं हो रही। कहा कि हर थाने में वह शिकायती पत्र दे चुकी है।
प्रताड़ना का आरोप
पुलिस पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। वीडियो में पति से कहा, सॉरी अधिकारी जी, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा हो...।, पांच साल लगे पहचान बनाने में...।, अंत में वह दुपट्टा लेकर फंदा लगाने की वीडियो में बात कही। एसएचओ विजय मेहता ने बताया कि सकुशल उसे बरामद कर लिया। अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला पूरी तरह ठीक है।
पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप
ज्योति ने कहा कि महिला व्लॉगर लगातार उसके खिलाफ वीडियो बनाकर उसे चरित्रहीन बता रही है। उसका आरोप है कि उसके खिलाफ आ रहे शिकायती पत्रों पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन जब वह पत्र दे रही है तो उस पर सुनवाई नहीं हो रही। कहा कि हर थाने में वह शिकायती पत्र दे चुकी है। वीडियों में पुलिस पर मानसिक प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। वीडियो में पति से कहा, सॉरी अधिकारी जी, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा..।
व्लॉगरों के विवाद की तमाशबीन पुलिस
नैनीताल रोड स्थित चौपाटी बाजार में तीन दिन पहले व्लॉगर ज्योति और सुनीता भट्ट के बीच हुए विवाद और पुलिस की ढिलाई पर एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कड़ा रुख अपनाया है। व्लॉगरों के बीच हुए झगड़े के दौरान मूकदर्शक बनीं एक महिला दरोगा और तीन महिला सिपाहियों पर अब गाज गिरनी तय है।
एसएसपी ने कहा कि इन तमाशबीन महिला कर्मियों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर दुर्गम पहाड़ी थानों में तैनात किया जाएगा। चारों के नाम तलब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी महिला पुलिसकर्मी नहीं चाहिए जो अराजकता के दौरान केवल तमाशबीन बने रहें। एसएसपी ने साफ चेतावनी दी कि पुलिस का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, न कि तमाशबीन बनकर खड़े रहना। पुलिसकर्मियों के ढुलमुल रवैया अपनाने से विभाग की छवि धूमिल हुई है। एसएसपी ने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों को मॉडलिंग और व्लॉगिंग का ज्यादा शौक है, वे तत्काल प्रभाव से वर्दी छोड़ दें।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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