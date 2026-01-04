UPSC रिजल्ट लेकर IAS ट्रेनिंग पहुंचा युवक, गेट पर ही क्यों बुलानी पड़ी पुलिस? मच गया हड़कंप

संक्षेप: मसूरी लाल बहादुर शास्त्री आईएएस अकादमी में आईएएस ट्रेनिंग लेटर लेकर पहुंचा युवक बहुत खुश था। लेकिन गेट पर जांच में लेटर फर्जी निकला। पुलिस बुलानी पड़ी। जांच में पता लगा कि आरोपी खुद ही ठगी का शिकार निकला।

एक युवक फर्जी दस्तावेज लेकर शनिवार को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएस) में आईएएस की ट्रेनिंग के लिए पहुंच गया। उसने गेट पर खुद को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में उत्तीर्ण बताते हुए रिजल्ट भी दिखाया जो जांच में फर्जी निकला। पूछताछ में पता चला कि वह खुद ठगी का शिकार हुआ है।

इस प्रकरण को लेकर एकेडमी में हड़कंप मचा रहा। खुफिया विभाग, पुलिस ने उससे पूछताछ की। युवक की पहचान पुष्पेश सिंह निवासी बिहार के रूप में हुई है। युवक माता-पिता के साथ एकेडमी पहुंचा था। रिजल्ट के अलावा उसके अन्य कागजात भी फर्जी निकले। जांच में पता चला कि हरियाणा में कुछ लोगों ने उसे फर्जी रिजल्ट तैयार करके दिया और 27,564 रुपये लिए थे। उसने बताया कि वह गुड़गांव में एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। मसूरी कोतवाली निरीक्षक देवेंद्र चौहान ने बताया कि धारा 318(4) बीएनएस में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। चूंकि प्रकरण हरियाणा से जुड़ा है, इसलिए केस को वहीं ट्रांसफर किया जाएगा।

नकली यूपीएससी रिजल्ट का खुलासा मसूरी एलबीएस एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचा पुष्पेश व घरवाले बेहद खुश थे लेकिन दून में नकली यूपीएससी का रिजल्ट थमाने व ठगी का खुलासा होने पर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ठगों के जाल में फंसे पुष्पेश ने फर्जी परिणामों की सूची में अपना नाम देखकर मिठाइयां भी बांटी। इस पूरे प्रकरण ने मसूरी में फर्जी आईएएस बनकर ट्रेनिंग लेने वाली रूबी चौधरी प्रकरण की याद ताजा कर दीं।

2015 का रूबी चौधरी प्रकरण ताजा फर्जी दस्तावेजों के साथ ट्रेनिंग के लिए पहुंचने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2015 में मसूरी की लालबहादुर शास्त्री आईएएस एकेडमी में फर्जी आईएएस बनकर रह रही रूबी चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह 6 महीने तक एकेडमी में फर्जी पहचान पत्र के आधार पर रही थी। इसके बाद एलबीएस एकेडमी में सुरक्षा के प्रबंध कड़े किए गए थे। शनिवार को पुष्पेश व उसके परिजन सामान समेत दून के मसूरी स्थित एलबीएस एकेडमी के गेट पर पहुंचे थे। एकेडमी के गेट तक पहुंचने से पहले पूरा परिवार बेहद खुश था। लेकिन चंद मिनटों में ही उनकी खुशियां गायब हो गईं। पुलिस व खुफिया विभागों के सवालों ने उन्हें हिला दिया।