आरटीओ चालान लिंक भेज खाते से 10 लाख उड़ाए, पुलिस ने भी पीड़ित को 42 दिन दौड़ाया

संक्षेप: उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक व्यक्ति से 10 लाख की साइबर ठगी हुई। पीड़ित का आरोप है कि आरटीओर चालान लिंक पर क्लिक करते ही खाते से पैसे उड़ गए। पुलिस ने भी 42 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया।

आरटीओ चालान के नाम पर भेजे गए एक फर्जी लिंक ने उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी व्यक्ति की जिंदगी में भूचाल ला दिया। व्हाट्सएप पर आए मैसेज में दिए गए लिंक को जैसे ही पीड़ित ने खोला, साइबर ठगों ने उसका मोबाइल और बैंक खाता दोनों निशाने पर ले लिया। कुछ ही घंटों में खाते से दो ट्रांजेक्शन में कुल 10 लाख रुपये उड़ा लिए गए। हैरानी की बात यह रही कि पीड़ित को न्याय पाने के लिए 42 दिन तक पुलिस के चक्कर काटने पड़े, तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पीड़ित के अनुसार, 16 नवंबर को उसके मोबाइल पर आरटीओ चालान के नाम से एक मैसेज आया, जिसमें लिंक दिया गया था। लिंक खोलते ही मोबाइल में सेव सभी संपर्क नंबरों पर वही लिंक अपने आप भेज दिया गया और फोन अचानक बंद हो गया।

खाते से 10 लाख उड़ाए पीड़ित का कहना था कि जब फोन दोबारा चालू किया गया, तब तक खाते में पैसा सुरक्षित दिख रहा था, लेकिन शाम होते-होते मोबाइल पर बैंक से लगातार दो मैसेज आए—पांच-पांच लाख रुपये के दो ट्रांजेक्शन कट चुके थे।

पुलिस ने 42 दिन दौड़ाया, तब की एफआईआर घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई सहायता नहीं मिल सकी। इसके बाद उसने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई, जहां से उसे बैंक की हल्द्वानी शाखा भेजा गया। बैंक से पुष्टि हुई कि खाते से रकम निकाल ली गई है। पीड़ित ने उसी दौरान पुलिस को भी लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।