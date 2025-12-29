Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Fake RTO challan link scam cyber fraud of 10 lakh in Haldwani FIR filed after 42 days
आरटीओ चालान लिंक भेज खाते से 10 लाख उड़ाए, पुलिस ने भी पीड़ित को 42 दिन दौड़ाया

आरटीओ चालान लिंक भेज खाते से 10 लाख उड़ाए, पुलिस ने भी पीड़ित को 42 दिन दौड़ाया

संक्षेप:

उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक व्यक्ति से 10 लाख की साइबर ठगी हुई। पीड़ित का आरोप है कि आरटीओर चालान लिंक पर क्लिक करते ही खाते से पैसे उड़ गए। पुलिस ने भी 42 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया।

Dec 29, 2025 11:45 am ISTGaurav Kala हल्द्वानी
आरटीओ चालान के नाम पर भेजे गए एक फर्जी लिंक ने उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी व्यक्ति की जिंदगी में भूचाल ला दिया। व्हाट्सएप पर आए मैसेज में दिए गए लिंक को जैसे ही पीड़ित ने खोला, साइबर ठगों ने उसका मोबाइल और बैंक खाता दोनों निशाने पर ले लिया। कुछ ही घंटों में खाते से दो ट्रांजेक्शन में कुल 10 लाख रुपये उड़ा लिए गए। हैरानी की बात यह रही कि पीड़ित को न्याय पाने के लिए 42 दिन तक पुलिस के चक्कर काटने पड़े, तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ।

पीड़ित के अनुसार, 16 नवंबर को उसके मोबाइल पर आरटीओ चालान के नाम से एक मैसेज आया, जिसमें लिंक दिया गया था। लिंक खोलते ही मोबाइल में सेव सभी संपर्क नंबरों पर वही लिंक अपने आप भेज दिया गया और फोन अचानक बंद हो गया।

खाते से 10 लाख उड़ाए

पीड़ित का कहना था कि जब फोन दोबारा चालू किया गया, तब तक खाते में पैसा सुरक्षित दिख रहा था, लेकिन शाम होते-होते मोबाइल पर बैंक से लगातार दो मैसेज आए—पांच-पांच लाख रुपये के दो ट्रांजेक्शन कट चुके थे।

पुलिस ने 42 दिन दौड़ाया, तब की एफआईआर

घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई सहायता नहीं मिल सकी। इसके बाद उसने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई, जहां से उसे बैंक की हल्द्वानी शाखा भेजा गया। बैंक से पुष्टि हुई कि खाते से रकम निकाल ली गई है। पीड़ित ने उसी दौरान पुलिस को भी लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

पुलिस का क्या कहना है?

करीब 42 दिन बाद अब जाकर पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और खाते से निकाली गई धनराशि से जुड़े सभी तकनीकी और बैंकिंग विवरण जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही साइबर ठगी में शामिल आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा।

