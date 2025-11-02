Hindustan Hindi News
संसदीय इंटर्नशिप का झांसा, उत्तराखंड के सांसद के नाम पर दो महीने चला बड़ा फर्जीवाड़ा

संसदीय इंटर्नशिप का झांसा, उत्तराखंड के सांसद के नाम पर दो महीने चला बड़ा फर्जीवाड़ा

संक्षेप: उत्तराखंड में साइबर फ्रॉड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राज्यसभा सांसद के नाम पर संसदीय इंटर्नशिप प्रोग्राम का झांसा दिया गया। इसमें संसद भ्रमण समेत कई लुभावने वादे किए गए थे। सोशल मीडिया पर यह झांसा दो महीने चला।

Sun, 2 Nov 2025 04:12 PMGaurav Kala देहरादून
उत्तराखंड में साइबर ठगी का ऐसा अनोखा और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। राज्यसभा सांसद डॉ. नरेश बंसल के नाम पर लिंक्डइन ऐप पर संसद में इंटर्नशिप का फर्जी पेज बनाकर धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने सांसद के निजी सचिव की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फर्जीवाड़े में साहिल बब्बर नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है। फर्जी इंटर्नशिप प्रोग्राम में संसद भ्रमण और 26 जनवरी के लिए टिकट समेत कई लुभावने वादे शामिल थे।

शहर कोतवाल प्रदीप पंत ने बताया कि सांसद बसंल के निजी सचिव डॉ. कमल किशोर ने तहरीर दी। आरोप लगाया कि साहिल बब्बर नाम के व्यक्ति ने लिंक्डइन पर एक फर्जी पेज बनाया। जिसमें राज्यसभा सांसद डॉ. नरेश बंसल के कार्यालय के नाम पर दो महीने की कथित संसदीय इंटर्नशिप प्रोग्राम का वादा किया गया।

फर्जी प्रोग्राम में लुभावने वादे

इस पेज के जरिए संसद भ्रमण कराने, 15 अगस्त को लाल किले के पास टिकट और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के पास टिकट देने जैसे लुभावने वादे किए गए। शिकायत में कहा कि सांसद डॉ. नरेश बंसल के कार्यालय से ऐसा कोई पेज या इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू नहीं किया गया है।

आरोप है कि इस फर्जी पेज से न केवल सांसद की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि आम लोगों के साथ धोखाधड़ी भी की जा रही है। मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने और फर्जी लिंक्डइन पेज को बंद करने की मांग की गई।

शहर कोतवाली पुलिस ने इस गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। साइबर अपराध शाखा की मदद से पेज बंद कराने के साथी आरोपी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

