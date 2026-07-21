नगर निगम कर्मचारी बन पड़ोसियों ने बुजुर्ग महिला को बंधक बनाया, जेवर-नकदी सब लूट गए
देहरादून की गढ़वाली कॉलोनी में पड़ोसी नगर निगम कर्मचारी बनकर बुजुर्ग महिला के घर में घुसे। बंधक बनाकर नकदी-जेवर सब लूटकर ले गए।
नशे की लत पूरी करने के लिए दो प्लंबरों ने ऐसी साजिश रची कि पड़ोस में अक्सर अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला ही उनका आसान निशाना बन गई। नगर निगम के कर्मचारी बनकर घर में घुसे, पहले सीसीटीवी कैमरे बंद किए, फिर बुजुर्ग को बंधक बनाकर मारपीट की और जेवर, नकदी-मोबाइल लूटकर फरार हो गए। लेकिन, पुलिस ने महज 12 घंटे में करीब 65 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर दोनों आरोपियों को दबोच लिया।
एसपी देहात जया बलोनी ने सोमवार को इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि रायपुर थाना क्षेत्र की गढ़वाली कॉलोनी निवासी 65 वर्षीय भुवनेश्वरी देवी रविवार दोपहर घर पर अकेली थीं। तभी दो युवक खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताकर सफाई व्यवस्था की जांच के बहाने घर में दाखिल हुए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले घर के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए।
सीसीटीवी बंद किए, नकदी-जेवर सब लूट गए
इसके बाद महिला को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की और कान के कुंडल, सोने की अंगूठी, तीन हजार रुपये नकद तथा मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। इसके बाद पीड़िता ने पड़ोसियों को पूरी आपबीती सुनाई। सूचना मिलते ही उनकी बेटी गीता काला मौके पर पहुंचीं और पुलिस को सूचना दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद थानाध्यक्ष संजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच शुरू की। घटनास्थल और आसपास लगे करीब 65 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर दो संदिग्धों की पहचान हुई। इनमें से एक आरोपी पीड़िता का पड़ोसी ही निकला।
मुख्य आरोपी ने पड़ोसी होने का उठाया फायदा
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे दोनों ही प्लंबर का काम करते हैं और नशे के आदी हैं। मुख्य आरोपी सागर पीड़िता के पड़ोस में ही रहता है। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बुजुर्ग अक्सर घर में अकेली ही रहती हैं। इसी बात का फायदा उठते हुए उसने अपने साथी अंकित के साथ मिलकर पूरी वारदात की साजिश रची। दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि नशे की लत और दूसरे खर्चे पूरे करने के लिए उन्होंने लूट की योजना बनाई थी, पर रायपुर थाना पुलिस की गिरफ्त में आ गए।
लूट का सामान बेचने की फिराक में थे आरोपी
पुलिस ने सोमवार को सीक्यूआई जंगल रायपुर क्षेत्र से सागर सिंह रावत निवासी अपर गढ़वाली कॉलोनी और अंकित गुप्ता निवासी आदर्श कॉलोनी, रिंग रोड को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया गया। आरोपी लूट का सामान बेचने की फिराक में थे। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
फायरिंग के आरोपियों की तलाश में दबिश
देहरादून। पटेलनगर क्षेत्र में पीजी संचालक पर फायरिंग के मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इंस्पेक्टर विनोद गुसाईं ने बताया कि रविवार तड़के स्वस्तिक कैफे के बाहर पीजी संचालक सन्नी पर उसके परिचितों ने फायरिंग की थी। घटना के बाद आरोपी शुभम, युवराज और उनके साथी फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर टीमों का गठन किया है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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