फेसबुक पर विदेशी नौकरी का सपना दिखाया, महिला ठगों के झांसे में लाखों भी गंवाए

Fake job offer on Facebook two youths in haridwar lose more than one lakh from women fraudsters
संक्षेप: हरिद्वार के दो युवक फेसबुक पर विदेशी नौकरी का विज्ञापन देख झांसे में आ गए। महिला ठगों ने उन्हें लालच दिया, मुलाकात की और फिर किश्तों में लाखों की रकम उड़ा ली।

Mon, 20 Oct 2025 10:37 AMGaurav Kala हरिद्वार
फेसबुक पर यूरोप में नौकरी का विज्ञापन देख हरिद्वार के दो युवक ठगों के झांसे में आ गए। शातिर महिला ठगों ने खुद को विदेशी कंसल्टेंसी का कर्मचारी बताया और उनसे मुलाकात की। फिर किश्तों में उनसे 1 लाख से ज्यादा हड़प लिए। कोर्ट के आदेश पर महिला ठगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है।

न्यू सुभाषनगर निवासी होमेश मिश्रा ने बताया कि दिसंबर 2024 को फेसबुक पर कैनेडियन एजुकेशन कंसलटेंट नाम से एक विज्ञापन देखा, जिसमें चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-35 बी का पता दर्ज था। विज्ञापन में यूरोप के माल्टा देश में फोर्ट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नामक कंपनी में नौकरी दिलाने की बात कही गई थी।

उन्होंने जब विज्ञापन में दिए नंबर पर संपर्क किया तो फोन पर खुद को कंपनी की डायरेक्टर बताने वाली महिला किरण और उसकी सहयोगी प्रियंका ने बात की। जनवरी 2025 में दोनों महिलाएं हरिद्वार पहुंचीं। उससे और उसके एक मित्र मधुकर सिंह से मुलाकात की। उन्होंने सुपरवाइजर और स्टोर कीपर के पद पर नियुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया।

दो किश्तों में वसूली

रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर दोनों से पांच-पांच हजार रुपये लिए गए। इसके बाद अप्रैल में जॉब अप्रूवल के नाम पर पचास-पचास हजार रुपये और मांगे गए। विश्वास में आकर दोनों युवकों ने रकम एनईएफटी और ऑनलाइन माध्यम से बताए गए बैंक खाते में भेज दी। कुछ दिन बाद उन्हें ईमेल के जरिए जॉब कन्फर्मेशन और एम्प्लॉयमेंट लेटर भेजे गए, लेकिन जब विदेश जाने की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया तो दोनों महिलाएं टालमटोल करने लगीं।

