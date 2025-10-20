फेसबुक पर विदेशी नौकरी का सपना दिखाया, महिला ठगों के झांसे में लाखों भी गंवाए

संक्षेप: हरिद्वार के दो युवक फेसबुक पर विदेशी नौकरी का विज्ञापन देख झांसे में आ गए। महिला ठगों ने उन्हें लालच दिया, मुलाकात की और फिर किश्तों में लाखों की रकम उड़ा ली।

फेसबुक पर यूरोप में नौकरी का विज्ञापन देख हरिद्वार के दो युवक ठगों के झांसे में आ गए। शातिर महिला ठगों ने खुद को विदेशी कंसल्टेंसी का कर्मचारी बताया और उनसे मुलाकात की। फिर किश्तों में उनसे 1 लाख से ज्यादा हड़प लिए। कोर्ट के आदेश पर महिला ठगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है।

न्यू सुभाषनगर निवासी होमेश मिश्रा ने बताया कि दिसंबर 2024 को फेसबुक पर कैनेडियन एजुकेशन कंसलटेंट नाम से एक विज्ञापन देखा, जिसमें चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-35 बी का पता दर्ज था। विज्ञापन में यूरोप के माल्टा देश में फोर्ट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नामक कंपनी में नौकरी दिलाने की बात कही गई थी।

उन्होंने जब विज्ञापन में दिए नंबर पर संपर्क किया तो फोन पर खुद को कंपनी की डायरेक्टर बताने वाली महिला किरण और उसकी सहयोगी प्रियंका ने बात की। जनवरी 2025 में दोनों महिलाएं हरिद्वार पहुंचीं। उससे और उसके एक मित्र मधुकर सिंह से मुलाकात की। उन्होंने सुपरवाइजर और स्टोर कीपर के पद पर नियुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया।