अमेरिका में इंश्योरेंस के 10 करोड़ पाने रची फर्जी मौत, श्मशानघाट की रसीद भी लगाई; एक गलती ने पकड़ाया
देहरादून के एक शख्स ने अमेरिका में 10 करोड़ का इंश्योरेंस पाने के लिए फर्जी मौत रची। श्मशानघाट से फर्जी रसीद तक लगाई, लेकिन एक गलती से वह पकड़ा गया।
महावीर सिंह चौहान, देहरादून
अमेरिका में 10 करोड़ रुपये के लाइफ इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए एक जिंदा व्यक्ति को कागजों में मृत दिखा दिया गया। मौत की कहानी को सच साबित करने के लिए श्मशानघाट की फर्जी रसीद तक तैयार कर दी गई, लेकिन अंतिम संस्कार का रिकॉर्ड ही नहीं मिला। बीमा जांच एजेंसी की शिकायत पर अब नगर निगम ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, देहरादून का एक परिवार पिछले सात-आठ वर्षों से अमेरिका में रह रहा है। परिवार के एक सदस्य ने वहां करीब दस करोड़ रुपये का लाइफ इंश्योरेंस कराया था। परिवार फरवरी में एक आयोजन में शामिल होने देहरादून स्थित अपने घर आया था। इसके बाद संबंधित व्यक्ति की मृत्यु 21 मार्च 2026 को होना दर्शाते हुए नगर निगम में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया।
श्मशानघाट के रिकॉर्ड में नहीं मिला नाम
मामले की जांच कर रही अमेरिकी बीमा कंपनी की भारतीय एजेंसी डिलिजेंस इंटरनेशनल के पदाधिकारियों ने करीब एक सप्ताह पहले नगर निगम पहुंचकर शिकायत दी। एजेंसी के मुताबिक, जिस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया, उसकी मौत की पुष्टि नहीं हो पा रही थी। चंद्रबनी श्मशानघाट के रिकॉर्ड में भी उसके अंतिम संस्कार का कोई विवरण नहीं मिला।
नगर निगम की जांच में आवेदन के साथ लगाई गई अंतिम संस्कार की रसीद भी संदिग्ध पाई गई। आरोप है कि इसे चंद्रबनी श्मशानघाट की असली रसीद की तरह तैयार किया गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ निगम का निर्धारित फॉर्म और मृतक व आवेदक के आधार कार्ड समेत जरूरी दस्तावेज जमा किए गए थे।
जवाब न मिला तो केस
मामला संदिग्ध लगने पर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आनंद शुक्ला के निर्देश पर संबंधित आवेदक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में लिखित जवाब मांगा है। जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
अब सर्टिफिकेट के लिए सख्त होंगे नियम
नगर निगम अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया और सख्त करने जा रहा है। इसके लिए फीस ऑनलाइन जमा कराने की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। अफसरों ने बताया कि दून में पहले भी फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के मामले सामने आए हैं। जांच के बाद ऐसे प्रमाण पत्र निरस्त किए गए थे।
अभी यह है मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का तरीका
नगर निगम के नियमों के अनुसार, मृत्यु के 21 दिन में प्रमाणपत्र के लिए आवेदनकरने पर अंतिम संस्कार की रसीद और मृतक एवं आवेदक के आधार कार्ड की प्रतियां जमा करनी होती हैं। 21 दिन बाद आवेदन के साथ शपथ पत्र और डेथ डिक्लेयरेशन सर्टिफिकेट देना होता है। एक साल बाद प्रमाण पत्र के लिए सभी दस्तावेजों के साथ एसडीएम स्तर से जांच भी जरूरी है।
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