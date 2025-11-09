Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Fact Check PM Modi Event in dehradun Uttarakhand University Giving Extra Marks students truth Behind the Viral Claim
Fact Check: पीएम मोदी के कार्यक्रम में पहुंचने वाले छात्रों को इनाम, वायरल दावे का क्या सच

Fact Check: पीएम मोदी के कार्यक्रम में पहुंचने वाले छात्रों को इनाम, वायरल दावे का क्या सच

संक्षेप: Fact Check: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड रजत जयंती के अवसर पर देहरादून में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वायरल दावा है कि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी कार्यक्रम अटेंड करने पर छात्रों को एक्स्ट्रा अंक दिए जाएंगे।

Sun, 9 Nov 2025 09:58 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

Fact Check: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को उत्तराखंड राज्य गठन की रजत जयंती के मौके पर देहरादून में होने वाले कार्यक्रम से पहले सोशल मीडिया पर एक कथित नोटिस वायरल हो रहा है। इस नोटिस में दावा किया गया कि देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय के छात्रों को पीएम मोदी के कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने पर 50 इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे। इस वायरल दावे की सच्चाई सामने आई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वायरल नोटिस के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ने बीटेक सीएसई (द्वितीय वर्ष) और बीसीए (द्वितीय वर्ष) के सभी छात्रों को 9 नवंबर को देहरादून के एफआरआई में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में लिखा था कि “यह उपस्थिति भारतीय ज्ञान परंपरा कोर्स के तहत मानी जाएगी और प्रत्येक छात्र को 50 इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे।”

ये भी पढ़ें:मोदी का उत्तराखंड दौरा, आंदोलनकारियों ने अपने खून से लिखा पत्र भेजा; क्या मांग
ये भी पढ़ें:मोदी को भाये उत्तराखंड, चार साल में 16वां दौरा; आज देंगे 8000 करोड़ का गिफ्ट

कांग्रेस हमलावर

हालांकि, इस नोटिस पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। इसके बावजूद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और विपक्षी दलों ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि “भाजपा के पास अब न कार्यकर्ता बचे हैं, न नेता, इसलिए अब छात्रों को जबरन बुलाया जा रहा है।” वहीं, वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने तंज कसते हुए लिखा, “देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में मोदी की रैली में शामिल होने पर 50 मार्क्स! और ‘मोदी मोदी’ चिल्लाने पर कितने?”

PIB और यूनिवर्सिटी दोनों ने बताया ‘फर्जी’

वायरल नोटिस पर सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेक एजेंसी PIB Fact Check ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे “फर्जी” बताया। PIB ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी बताए जा रहे एक पत्र में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है और इसके लिए इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे। यह पत्र #Fake है। विश्वविद्यालय की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।”

यूनिवर्सिटी की सफाई

देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर इस नोटिस को पूरी तरह गलत बताया। यूनिवर्सिटी ने कहा, “हमें जानकारी मिली है कि हमारे नाम से एक फर्जी नोटिस प्रसारित किया गया है, जिसमें 9 नवंबर को होने वाले एफआरआई कार्यक्रम के लिए मार्क्स देने की बात कही गई है। यह नोटिस पूरी तरह झूठा है और यूनिवर्सिटी द्वारा जारी या अनुमोदित नहीं किया गया है। इस पर न कोई हस्ताक्षर हैं, न रेफरेंस नंबर। कृपया केवल विश्वविद्यालय के आधिकारिक चैनलों पर दी गई सूचनाओं पर ही भरोसा करें।”

पुलिस में मामला दर्ज

यूनिवर्सिटी ने इस फर्जी नोटिस को लेकर प्रेमनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सुभाषित गोस्वामी ने कहा कि वायरल हो रहा पत्र जाली है और विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया। देहरादून पुलिस ने मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और फर्जी सूचना फैलाने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि बिना सत्यापन के किसी भी भ्रामक या फर्जी सूचना को सोशल मीडिया पर साझा न करें।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
PM Modi Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।