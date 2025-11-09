Fact Check: पीएम मोदी के कार्यक्रम में पहुंचने वाले छात्रों को इनाम, वायरल दावे का क्या सच

संक्षेप: Fact Check: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड रजत जयंती के अवसर पर देहरादून में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वायरल दावा है कि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी कार्यक्रम अटेंड करने पर छात्रों को एक्स्ट्रा अंक दिए जाएंगे।

Fact Check: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को उत्तराखंड राज्य गठन की रजत जयंती के मौके पर देहरादून में होने वाले कार्यक्रम से पहले सोशल मीडिया पर एक कथित नोटिस वायरल हो रहा है। इस नोटिस में दावा किया गया कि देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय के छात्रों को पीएम मोदी के कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने पर 50 इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे। इस वायरल दावे की सच्चाई सामने आई है।

वायरल नोटिस के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ने बीटेक सीएसई (द्वितीय वर्ष) और बीसीए (द्वितीय वर्ष) के सभी छात्रों को 9 नवंबर को देहरादून के एफआरआई में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में लिखा था कि “यह उपस्थिति भारतीय ज्ञान परंपरा कोर्स के तहत मानी जाएगी और प्रत्येक छात्र को 50 इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे।”

कांग्रेस हमलावर हालांकि, इस नोटिस पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। इसके बावजूद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और विपक्षी दलों ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि “भाजपा के पास अब न कार्यकर्ता बचे हैं, न नेता, इसलिए अब छात्रों को जबरन बुलाया जा रहा है।” वहीं, वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने तंज कसते हुए लिखा, “देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में मोदी की रैली में शामिल होने पर 50 मार्क्स! और ‘मोदी मोदी’ चिल्लाने पर कितने?”

PIB और यूनिवर्सिटी दोनों ने बताया ‘फर्जी’ वायरल नोटिस पर सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेक एजेंसी PIB Fact Check ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे “फर्जी” बताया। PIB ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी बताए जा रहे एक पत्र में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है और इसके लिए इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे। यह पत्र #Fake है। विश्वविद्यालय की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।”

यूनिवर्सिटी की सफाई देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर इस नोटिस को पूरी तरह गलत बताया। यूनिवर्सिटी ने कहा, “हमें जानकारी मिली है कि हमारे नाम से एक फर्जी नोटिस प्रसारित किया गया है, जिसमें 9 नवंबर को होने वाले एफआरआई कार्यक्रम के लिए मार्क्स देने की बात कही गई है। यह नोटिस पूरी तरह झूठा है और यूनिवर्सिटी द्वारा जारी या अनुमोदित नहीं किया गया है। इस पर न कोई हस्ताक्षर हैं, न रेफरेंस नंबर। कृपया केवल विश्वविद्यालय के आधिकारिक चैनलों पर दी गई सूचनाओं पर ही भरोसा करें।”