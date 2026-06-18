Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उत्तराखंड में बदला क्राइम का चेहरा; कैसे पतियों के के चक्कर में पत्नियां भी बनीं गैंगस्टर

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, देहरादून, अंकित कुमार चौधरी
Follow us on Google News
share

उत्तराखंड पुलिस की वॉन्टेड क्रिमिनल्स और गैंगस्टरों की लिस्ट में कई महिलाओं के भी नाम हैं। बेशक इन महिलाओं का अपना कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा, लेकिन पतियों के काले कारोबार में साथ देकर ये कानून की नजर में वॉन्टेड मुजरिम जरूर बन गई हैं।

उत्तराखंड में बदला क्राइम का चेहरा; कैसे पतियों के के चक्कर में पत्नियां भी बनीं गैंगस्टर

उत्तराखंड में अपराध का चेहरा बदल रहा है, जहां महिलाओं की संलिप्तता भी तेजी से सामने आ रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन महिलाओं का खुद का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा। पुलिस जांच में सामने आया है कि पतियों के काले कारोबार में साझेदारी ने इन्हें अपराध की दुनिया में धकेल दिया। पतियों की कंपनियों में डायरेक्टर बनने या उनकी वित्तीय जालसाजी में खुलकर हाथ बंटाने के कारण ये महिलाएं आज कानून की नजरों में वॉन्टेड अपराधी बन चुकी हैं।

ये भी पढ़ें:पाक के गैंगस्टर्स-ISI एजेंटों से जुड़ा था लोनी का लड़का, दिए गए थे 2 खास टास्क

पुलिस रिकॉर्ड से साफ है कि इन महिलाओं ने अपने पतियों के रियल एस्टेट, फर्जी निवेश और शेल कंपनियों के धंधे को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई। उत्तराखंड में कभी लोगों को झांसे में लेकर करोड़ों का कारोबार खड़ा करने वाली कई महिलाएं या तो फरार हैं या गुमनामी में खो चुकी हैं। फिलहाल इनमें सबसे बड़ा नाम पुष्पांजलि बिल्डर से जुड़ी राखी मित्तल का है। इसके अलावा लापताओं की सूची में पूजा वेदी, ऋचा त्रिवेदी, हरविंदर कौर, अर्चना पाठक समेत कई और महिलाएं और शामिल हैं। यह सभी धोखाधड़ी, गैंगस्टर और जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर वित्तीय घोटालों में नामजद होने के बाद से पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।

ये भी पढ़ें:जॉर्जिया में छिपे गैंगस्टर को STF उठा लाई भारत, BSP नेता की हत्या का भी आरोप

ठगी से गैंगस्टर किसका कैसा सफर

राखी मित्तल : पुष्पांजलि बिल्डर के मालिक दीपक मित्तल की पत्नी राखी अपने पति की कंपनियों के संचालक मंडल में शामिल हुई। कंपनी जनता के करोड़ों ठगकर फरार हुई तो राखी पर भी गैंगस्टर समेत कई मुकदमे दर्ज हो गए। यह दंपती अब फरार है। राखी को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वहां उसे जमानत मिल चुकी है।

पूजा वेदी : एक समय देहरादून के पॉश इलाके कैनाल रोड स्थित शिवालिक अपार्टमेंट में रहने वाली पूजा वेदी ने पति अमित वेदी के साथ मिलकर किट्टी कमेटी के गोरखधंधे से हजारों लोगों को चूना लगाया। पूजा पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है। पूजा और अमित डालनवाला थाने में दर्ज गैंगस्टर और केसों में वॉन्टेड और फरार हैं।

ऋचा त्रिवेदी : यह भी अपराध की शुरुआत के वक्त दून के पाश इलाके बसंत विहार में रहती थी। पति राहुल त्रिवेदी के साथ मिलकर किट्टी और निवेश कराने के नाम पर लोगों के करोड़ों रुपये ठगकर फरार हैं। ऋचा भी 50 हजार रुपये की इनामी है।

हरविंदर कौर उर्फ हनी : नई दिल्ली की रहने वाली हरविंदर कौर ने पति दीपक शर्मा उर्फ दीपक धस्माना के साथ मिलकर देहरादून में सैकड़ों लोगों को ठगा। दंपती पटेलनगर कोतवाली में दर्ज केस में वॉन्टेड हैं। हरविंदर कौर पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है।

अजय सिंह, एसएसपी, एसटीएफ, ''उत्तराखंड में इनामी अपराधियों की लिस्ट में महिलाएं भी हैं। एसटीएफ और जिलों की पुलिस इनकी तलाश के लिए लगातार अभियान चला रही है। ये सभी जल्द कानून के शिकंजे में होंगी।''

ये भी पढ़ें:सोशल मीडिया वाले गैंगस्टर्स की अब खैर नहीं! यूपी पुलिस का ‘ऑपरेश वज्रपात’
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।