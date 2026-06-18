उत्तराखंड में बदला क्राइम का चेहरा; कैसे पतियों के के चक्कर में पत्नियां भी बनीं गैंगस्टर

उत्तराखंड पुलिस की वॉन्टेड क्रिमिनल्स और गैंगस्टरों की लिस्ट में कई महिलाओं के भी नाम हैं। बेशक इन महिलाओं का अपना कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा, लेकिन पतियों के काले कारोबार में साथ देकर ये कानून की नजर में वॉन्टेड मुजरिम जरूर बन गई हैं।

उत्तराखंड में अपराध का चेहरा बदल रहा है, जहां महिलाओं की संलिप्तता भी तेजी से सामने आ रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन महिलाओं का खुद का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा। पुलिस जांच में सामने आया है कि पतियों के काले कारोबार में साझेदारी ने इन्हें अपराध की दुनिया में धकेल दिया। पतियों की कंपनियों में डायरेक्टर बनने या उनकी वित्तीय जालसाजी में खुलकर हाथ बंटाने के कारण ये महिलाएं आज कानून की नजरों में वॉन्टेड अपराधी बन चुकी हैं।

पुलिस रिकॉर्ड से साफ है कि इन महिलाओं ने अपने पतियों के रियल एस्टेट, फर्जी निवेश और शेल कंपनियों के धंधे को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई। उत्तराखंड में कभी लोगों को झांसे में लेकर करोड़ों का कारोबार खड़ा करने वाली कई महिलाएं या तो फरार हैं या गुमनामी में खो चुकी हैं। फिलहाल इनमें सबसे बड़ा नाम पुष्पांजलि बिल्डर से जुड़ी राखी मित्तल का है। इसके अलावा लापताओं की सूची में पूजा वेदी, ऋचा त्रिवेदी, हरविंदर कौर, अर्चना पाठक समेत कई और महिलाएं और शामिल हैं। यह सभी धोखाधड़ी, गैंगस्टर और जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर वित्तीय घोटालों में नामजद होने के बाद से पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।

ठगी से गैंगस्टर किसका कैसा सफर ● राखी मित्तल : पुष्पांजलि बिल्डर के मालिक दीपक मित्तल की पत्नी राखी अपने पति की कंपनियों के संचालक मंडल में शामिल हुई। कंपनी जनता के करोड़ों ठगकर फरार हुई तो राखी पर भी गैंगस्टर समेत कई मुकदमे दर्ज हो गए। यह दंपती अब फरार है। राखी को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वहां उसे जमानत मिल चुकी है।

● पूजा वेदी : एक समय देहरादून के पॉश इलाके कैनाल रोड स्थित शिवालिक अपार्टमेंट में रहने वाली पूजा वेदी ने पति अमित वेदी के साथ मिलकर किट्टी कमेटी के गोरखधंधे से हजारों लोगों को चूना लगाया। पूजा पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है। पूजा और अमित डालनवाला थाने में दर्ज गैंगस्टर और केसों में वॉन्टेड और फरार हैं।

● ऋचा त्रिवेदी : यह भी अपराध की शुरुआत के वक्त दून के पाश इलाके बसंत विहार में रहती थी। पति राहुल त्रिवेदी के साथ मिलकर किट्टी और निवेश कराने के नाम पर लोगों के करोड़ों रुपये ठगकर फरार हैं। ऋचा भी 50 हजार रुपये की इनामी है।

● हरविंदर कौर उर्फ हनी : नई दिल्ली की रहने वाली हरविंदर कौर ने पति दीपक शर्मा उर्फ दीपक धस्माना के साथ मिलकर देहरादून में सैकड़ों लोगों को ठगा। दंपती पटेलनगर कोतवाली में दर्ज केस में वॉन्टेड हैं। हरविंदर कौर पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है।