उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का अलर्ट, नए साल पर बर्फबारी की संभावना

संक्षेप:

Uttarakhand Weather Alert: भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। नए साल पर बर्फबारी की संभावना है। प्रदेशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

Dec 28, 2025 11:54 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Uttarakhand Weather Alert: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज शुष्क और ठंडा बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश या बर्फबारी की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन मैदानी इलाकों में कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। प्रदेश के 6 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट है। नए साल पर 30, 31 और एक जनवरी को बर्फबारी की संभावना है।

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी गढ़वाल के कुछ हिस्सों में सुबह और देर रात को घना कोहरा छाने की संभावना है। इससे दृश्यता कम हो सकती है और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

पहाड़ी इलाकों में ठंड बरकरार

उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे पर्वतीय जिलों में मौसम साफ रहने के आसार हैं, लेकिन ठंड का असर तेज रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है।

तापमान में बड़ा बदलाव नहीं

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। दिन में हल्की धूप निकलने से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन सुबह-शाम सर्दी और कोहरा बना रहेगा। वहीं, कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग और प्रशासन ने वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने, फॉग लाइट का प्रयोग करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। सुबह के समय राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरी सड़कों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है।

IMD के अनुसार फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का कोई सक्रिय प्रभाव उत्तराखंड पर नहीं है, इसलिए मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन कोहरा और ठंड आने वाले दिनों में भी चुनौती बने रह सकते हैं।

