आश्रम बनाने के लिए रंगदारी, उत्तराखंड में नामी डॉक्टर को परिवार समेत गोली से उड़ाने की धमकी

संक्षेप: उत्तराखंड के नामी डॉक्टर को तीन बार कॉल करके धमकी देने वाले ने गोली से उड़ाने की धमकी दी है। कहा कि आश्रम बनाने के लिए पैसे दे दो, वरना गोली मार देंगे।

उत्तराखंड में नामी डॉक्टर के परिवार को अज्ञात नंबर ने तीन बार कॉल करके रंगदारी मांगी है। आरोपी ने खुद को आजाद गुर्जर बताते हुए कहा कि आश्रम बनाने के लिए पैसे दे दो, वरना गोली मार देंगे। धमकी भरी कॉल से परिवार में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है।

रानीपुर क्षेत्र में रहने वाले डॉक्टर के बेटे को अज्ञात नंबर से धमकी भरे कॉल किए गए। आरोप है कि साढ़े तीन लाख रुपये आश्रम बनाने में नाम पर मांगे गए। रकम नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी। पुलिस ने शनिवार को मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

शिवलोक कॉलोनी निवासी भावेश प्रताप चंदेला पुत्र डॉ. जितेंद्र चंदेला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके मोबाइल पर एक नंबर से तीन बार कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को कुआंखेड़ा लक्सर निवासी आजाद गुर्जर बताया। कहा कि आश्रम के लिए 3.5 लाख रुपये दे दो। मना करने पर उसने कहा कि सुबह दस बजे तक पैसा दे दो, वरना तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को गोली मार दूंगा।