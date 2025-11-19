भाजपा विधायक के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को बुलाया, नाश्ते में दिए एक्सपायरी डेट वाले चिप्स; हड़कंप
संक्षेप: हरिद्वार में भाजपा विधायक मदन कौशिक की उपस्थिति में एक कार्यक्रम के दौरान बवाल हो गया। हुआ यूं कि स्कूली बच्चों को कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था, उन्हें नाश्ते में एक्सपायरी डेट वाले चिप्स पकड़ा दिए।
हरिद्वार में ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के बाद बच्चों को नाश्ते में एक्सपायरी डेट के चिप्स बांटे जाने का मामला सामने आया है। नशामुक्त भारत अभियान के पांच वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को समाज कल्याण विभाग और प्रशासन की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कम से कम 250 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक मदन कौशिक, मेयर किरन जैसल सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
कार्यक्रम के बाद बच्चों को नाश्ते के पैकेट वितरित किए गए, लेकिन कई बच्चों को एक्सपायरी डेट के चिप्स के पैकेट मिले। बच्चों और शिक्षकों ने इसकी जानकारी दी तो हालात बिगड़ने लगे। इसी दौरान एक्सपायरी चिप्स के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुराने पैकेट वापस लेकर नए पैकेट दिए गए।
मामले की जानकारी जैसे ही विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों तक पहुंची, उन्होंने नाराजगी जताई। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दीप गंगा शॉपिंग मॉल में संचालित दुकान में छापेमारी की। दुकान से 15 एक्सपायरी डेट के चिप्स के पैकेट बरामद हुए। इसी दुकान से चिप्स भेजे गए थे। दुकान संचालक पर केस दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
नशा परिवार की बर्बादी के कारण
विधायक मदन कौशिक ने कहा कि आज युवाओं में नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। नशा वह दीमक है, जो शरीर को भीतर ही भीतर खोखला कर न केवल व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक नाश करता है, बल्कि पूरे परिवार को भी बर्बादी की ओर धकेल देता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नशे से दूर रखने और भारत को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसके आज पांच वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का संदेश भी सुना गया, जिसमें उन्होंने अभियान को सफल बनाने के लिए सभी नागरिकों से सहयोग और जागरूकता बढ़ाने की अपील की।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।