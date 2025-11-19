Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Expired Chips Served to Kids at BJP MLA madan kaushik Program in haridwar Triggering Panic
भाजपा विधायक के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को बुलाया, नाश्ते में दिए एक्सपायरी डेट वाले चिप्स; हड़कंप

भाजपा विधायक के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को बुलाया, नाश्ते में दिए एक्सपायरी डेट वाले चिप्स; हड़कंप

संक्षेप: हरिद्वार में भाजपा विधायक मदन कौशिक की उपस्थिति में एक कार्यक्रम के दौरान बवाल हो गया। हुआ यूं कि स्कूली बच्चों को कार्यक्रम के  लिए बुलाया गया था, उन्हें नाश्ते में एक्सपायरी डेट वाले चिप्स पकड़ा दिए। 

Wed, 19 Nov 2025 09:07 AMGaurav Kala हरिद्वार
share Share
Follow Us on

हरिद्वार में ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के बाद बच्चों को नाश्ते में एक्सपायरी डेट के चिप्स बांटे जाने का मामला सामने आया है। नशामुक्त भारत अभियान के पांच वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को समाज कल्याण विभाग और प्रशासन की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कम से कम 250 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक मदन कौशिक, मेयर किरन जैसल सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कार्यक्रम के बाद बच्चों को नाश्ते के पैकेट वितरित किए गए, लेकिन कई बच्चों को एक्सपायरी डेट के चिप्स के पैकेट मिले। बच्चों और शिक्षकों ने इसकी जानकारी दी तो हालात बिगड़ने लगे। इसी दौरान एक्सपायरी चिप्स के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुराने पैकेट वापस लेकर नए पैकेट दिए गए।

ये भी पढ़ें:इलाज मांगा मौत मिली! उत्तराखंड में तीन महीनों के भीतर तीसरी गर्भवती ने दम तोड़ा
ये भी पढ़ें:बदरी-केदार मंदिर समिति ही कैलाशानंद ट्रस्ट की संपत्तियों का नया रिसीवर: HC

मामले की जानकारी जैसे ही विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों तक पहुंची, उन्होंने नाराजगी जताई। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दीप गंगा शॉपिंग मॉल में संचालित दुकान में छापेमारी की। दुकान से 15 एक्सपायरी डेट के चिप्स के पैकेट बरामद हुए। इसी दुकान से चिप्स भेजे गए थे। दुकान संचालक पर केस दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

नशा परिवार की बर्बादी के कारण

विधायक मदन कौशिक ने कहा कि आज युवाओं में नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। नशा वह दीमक है, जो शरीर को भीतर ही भीतर खोखला कर न केवल व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक नाश करता है, बल्कि पूरे परिवार को भी बर्बादी की ओर धकेल देता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नशे से दूर रखने और भारत को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसके आज पांच वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का संदेश भी सुना गया, जिसमें उन्होंने अभियान को सफल बनाने के लिए सभी नागरिकों से सहयोग और जागरूकता बढ़ाने की अपील की।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Uttarakhand Latest News BJP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।