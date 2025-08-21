Ex uttarakhand CM Harish Rawat Jabs Minister Subodh Uniyal Now I am Sure He From Bihar यकीन हो गया वो बिहार के ही हैं... उत्तराखंड के मंत्री पर क्यों ऐसा बोले पूर्व CM हरीश रावत, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Ex uttarakhand CM Harish Rawat Jabs Minister Subodh Uniyal Now I am Sure He From Bihar

यकीन हो गया वो बिहार के ही हैं... उत्तराखंड के मंत्री पर क्यों ऐसा बोले पूर्व CM हरीश रावत

उत्तराखंड मानसून सत्र के दौरान सुबोध उनियाल ने कांग्रेस नेताओं के निलंबन का प्रस्ताव दिया था। इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि अब यकीन हो गया कि सुबोध बिहार के ही हैं।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनThu, 21 Aug 2025 08:34 AM
share Share
Follow Us on
यकीन हो गया वो बिहार के ही हैं... उत्तराखंड के मंत्री पर क्यों ऐसा बोले पूर्व CM हरीश रावत

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल के उस बयान पर चुटकी ली है, जिसमें उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था। दरअसल, मानसून सत्र में कांग्रेस विधायकों ने आपदा और नैनीताल चुनाव में अपहरणकांड को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला था। कांग्रेस नेताओं ने दो दिन सत्र के दौरान लगातार हंगामा जारी रखा।

कांग्रेस नेताओं का मानसून सत्र में हंगामे का आलम यह था कि उन्होंने रात भी सदन में ही बिताई। यह एक तरह से राज्य में अनोखा रिकॉर्ड है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ न सिर्फ सदन के भीतर सदन के बाहर भी वोट चोर की तख्तियों के साथ सरकार पर जमकर हल्ला बोला।

ये भी पढ़ें:धर्मांतरण से मदरसों की मान्यता तक, उत्तराखंड में कानून बनते ही क्या पड़ेगा असर

सुबोध उनियाल के प्रस्ताव पर चुटकी

सुबोध उनियाल के कांग्रेस नेताओं के निलंबन वाले प्रस्ताव पर पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेसी हरीश रावत ने चुटकी ली। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि अब उन्हें विश्वास हो गया है कि सुबोध बिहार के ही हैं। उन्होंने कहा, “वह बार-बार अपने को बिहार का उनियाल बताते हैं। शेष उनियाल तो हमारे अपने हैं, मगर सुबोध बिहार के ही उनियाल हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय उनकी सरकार ने वर्ष 2015-16 में नहीं लिया था, जब दल बदलने की स्थिति स्पष्ट हो गई थी।

सुबोध उनियाल का बिहार वाला बयान

दरअसल, हाल ही में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का भी बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। उन्होंने कहा था कि “हमारे नाम वाले यानी उनियाल लोग बिहार से आए हैं, वहीं कई अन्य जातियां राजस्थान, मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आई हैं।” उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के असली निवासी सिर्फ जनजातीय लोग हैं, बाकी लोग करीब 700–800 साल पहले अन्य राज्यों से यहां आकर बस गए।

Uttarakhand News Pushkar Singh Dhami

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।