Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

उत्तराखंड में पूर्व शिक्षक एके 47 कारतूस और तमंचे के साथ अरेस्ट, छात्रा से रेप में जा चुका जेल

Feb 18, 2026 09:53 am ISTGaurav Kala हल्द्वानी
share Share
Follow Us on

हल्द्वानी में पूर्व शिक्षक एके 47 कारतूस और दो तमंचों के साथ अरेस्ट हुआ है। छात्रा से रेप केस में वह जेल जा चुका है। घटना के बाद से इलाके में दहशत है।

उत्तराखंड में पूर्व शिक्षक एके 47 कारतूस और तमंचे के साथ अरेस्ट, छात्रा से रेप में जा चुका जेल

उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पॉक्सो के आरोप में जेल जा चुके बर्खास्त शिक्षक के घर से एके-47 का एक कारतूस, दो अवैध तमंचे और कुल 17 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी 60 वर्षीय मोबिन खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरामद हथियारों के स्रोत की जांच की जा रही है। वनभूलपुरा रेलवे प्रकरण में प्रस्तावित सुनवाई से पहले इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस के अनुसार, सोमवार रात वनभूलपुरा थाने को गौजाजाली स्थित एक घर में पारिवारिक विवाद और मारपीट की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आयशा मस्जिद क्षेत्र निवासी मोबिन खान के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान एके-47 का एक कारतूस बरामद हुआ। इसके अलावा 315 बोर और 12 बोर के दो अवैध तमंचे तथा 16 अन्य कारतूस भी मिले। बरामदगी के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में हरियाणवी युवक की बच्ची से हो रही थी शादी, पुलिस ने उड़ाए होश
ये भी पढ़ें:वित्त मंत्री का फर्जी विज्ञापन, मोबाइल हैक; साइबर ठगों ने उड़ाए 48 लाख
ये भी पढ़ें:गैंगस्टर से कारोबारी; विक्रम को उत्तराखंड में किसने दिलाया स्टोन क्रशर लाइसेंस?

सरकारी स्कूल में छात्रा से दुष्कर्म का आरोप

कोतवाल डी.एस. फर्त्याल ने बताया कि मोबिन खान पहले नैनीताल जिले के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक था। कुछ वर्ष पूर्व उस पर मुखानी क्षेत्र में एक छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा था। मुकदमा दर्ज होने के बाद वह करीब सात वर्ष तक जेल में रहा और इसी कारण उसे शिक्षा विभाग से बर्खास्त कर दिया गया था। सोमवार को पारिवारिक झगड़े की सूचना पर पुलिस घर पहुंची तो तलाशी में अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुए। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास एके-47 का कारतूस और अन्य हथियार कहां से आए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आरोपी की मानसिक स्थिति भी सामान्य नहीं बताई जा रही है।

ऑपरेशन क्रैकडाउन

इधर, जिले में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर “ऑपरेशन क्रैकडाउन” के तहत सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। नैनीताल पुलिस ने आश्रमों, होम-स्टे, हॉस्टल, प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों में जांच की। अभियान के दौरान 302 लोगों का सत्यापन किया गया। संदिग्ध पाए जाने पर 78 लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट में चालानी कार्रवाई की गई और करीब 39 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। संवेदनशील मामलों की सुनवाई से पहले सतर्कता बढ़ाई गई है और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Haldwani News Minor Rape

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;