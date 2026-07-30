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एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार, 9 दिनों तक करेगा हवन; बताई मन्नत

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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सलीम वास्तिक चार अन्य एक्स मुस्लिमों संग कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार आया है। उनका 6 अगस्त तक हवन का प्रोग्राम है। पहले दिन हवन के दौरान पंडितों की आपत्ति के बाद वे दूसरे आश्रम चले गए। 

EX muslim salim vastik in haridwar
सलीम वास्तिक हरिद्वार कांवड़ लेने पहुंचा।

आज 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस बीच चर्चा में रहे और स्वयं को एक्स मुस्लिम बताने वाले सलीम वास्तिक समेत पांच लोग कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचे हैं। पहले दिन हवन करने और गंगा जल लेने पर उनका पंडितों से विवाद हो गया। पंडितो की आपत्ति के बाद सलीम वास्तिक दूसरी धर्मशाला चला गया, लेकिन उसने कहा कि वह हवन जारी रखेगा और सात अगस्त को गंगा जल लेकर गाजियाबाद के डासनापीठ लौटेगा।

जानकारी के अनुसार, रोड धर्मशाला में हवन-यज्ञ के दौरान धर्मशाला समिति की आपत्ति पर इसे रोक दिया गया। हंगामे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके बाद सलीम वास्तिक और उनके साथ आए सभी लोग धर्मशाला छोड़कर किसी दूसरे आश्रम में चले गए। समूह के सदस्यों ने बताया कि वे हरिद्वार से कांवड़ लेकर गाजियाबाद के डासनापीठ में जलाभिषेक करेंगे। सलीम वास्तिक और उनके साथियों की हरिद्वार में मौजूदगी को लेकर पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क रहीं।

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गंगा जल लेने हरिद्वार आए थे, हवन करने लगे

जानकारी के अनुसार बुधवार को गाजियाबाद से सलीम वास्तिक समेत पांच लोग हवन-यज्ञ करने और गंगा जल लेने हरिद्वार आए। वे सभी रोड धर्मशाला पहुंचे। वहां हवन-यज्ञ करने लगे। इस दौरान धर्मशाला समिति ने इस पर आपत्ति जताई। इस पर हंगामा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस को मामले में दखल करना पड़ा। इसके बाद सलीम वास्तिक और उनके साथ आए लोग रोड धर्मशाला छोड़कर किसी दूसरे आश्रम में चले गए। वहां वे हवन-यज्ञ जारी रखेंगे।

बताई अपनी मन्नतें

इस समूह के सदस्यों का कहना है कि उनका उद्देश्य विश्व शांति, सामाजिक सौहार्द और देश में अमन-चैन की कामना के साथ कांवड़ यात्रा करना है। समूह के सदस्यों ने बताया कि वे सात अगस्त को हरकी पैड़ी से गंगाजल भरकर गाजियाबाद रवाना होंगे। वहां डासना पीठ में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इससे पूर्व छह अगस्त तक दूसरे आश्रम में रहकर हवन-यज्ञ करेंगे। सलीम वास्तिक ने आरोप लगाया कि उन्हें तय स्थान पर यज्ञ करने की अनुमति नहीं दी गई। इस पर उन्होंने दूसरे आश्रम में यज्ञ जारी रखेंगे। शहर कोतवाल कुंदन सिंह राणा ने बताया कि शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलीम वास्तिक और अन्य को आश्रम में भेज दिया गया।

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बच्चों की सलामती को कांवड़ उठाने आई: अनीषा

समूह में शामिल अनीषा बानो ने बताया कि वह दो वर्ष पहले इस्लाम छोड़ चुकी हैं। वर्ष 2024 में उनके पति ने उन्हें तलाक देकर उनके दो बच्चों को भी अपने पास रख लिया। उन्हें बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों की सलामती की कामना के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हुई हैं।

कांवड़ रूट पर पुलिस ने हटाया अतिक्रमण

हरिद्वार। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने के लिए बहादराबाद पुलिस ने बुधवार को हाईवे पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने रानीपुर झाल से बोंगला बाईपास तक सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों को हटवाकर मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। पुलिस ने चेतावनी दी कि कांवड़ मार्ग पर दोबारा अतिक्रमण मिलने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनोज गैरोला ने बताया कि सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों के कारण हाईवे संकरा हो रहा था, जिससे कांवड़ियों की आवाजाही प्रभावित होने के साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी हुई थी। पुलिस ने कब्जे हटवाकर यातायात को सुचारु कराया।

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