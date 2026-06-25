पूर्व विधायक चैम्पियन के खिलाफ SC-ST ऐक्ट में केस, गाली-गलौज और धमकी का आरोप; वीडियो वायरल
पूर्व विधायक और बाहुबली नेता कुंवर प्रणव चैंपियन पर एससी-एसटी ऐक्ट में मुकदमा हुआ है। उन पर दलित समाज के एक व्यक्ति ने फोन पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैम्पियन पर एससी-एसटी ऐक्ट में मुकदमा हुआ है। उन पर दलित व्यक्ति से गाली-गलौज, जातिसूचक शब्द कहने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। पीड़ित के अनुसार, वह अपने बहनोई के साथ दो दिन पहले घर लौट रहा था। चैम्पियन के समर्थकों पर कार पर हाथ मारकर आगे निकलने और बाद में पूर्व विधायक की ओर गालियां दी गई।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि शान्तरशाह निवासी जोगेंद्र कुमार ने पुलिस को चैम्पियन के खिलाफ तहरीर दी थी। वहीं, लंढौरा निवासी चैम्पियन के साथी मयंक चौधरी की ओर से जोगेंद्र के बहनोई संजीव और चार उसके साथियों पर गाली-गलौज की धाराओं में केस दर्ज कराया गया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल कथित ऑडियो क्लिप में दलित समाज के व्यक्ति के साथ अभद्र भाषा और गाली-गलौज किए जाने के आरोप को लेकर दलित समाज के लोगों ने बुधवार को नहर किनारे रविदास घाट पर प्रदर्शन किया।
दलित समाज ने चैम्पियन के खिलाफ नारेबाजी की
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय संत रविदास धाम जन कल्याण ट्रस्ट के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि दलित समाज के सम्मान पर किसी भी प्रकार का आघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। ट्रस्ट के संस्थापक योगेश प्रमुख ने कहा कि वायरल ऑडियो में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, उसने पूरे दलित समाज की भावनाओं को आहत किया है।
उन्होंने कहा कि समाज पूरी तरह एकजुट है और सम्मान की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप ने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समान सम्मान और अधिकार प्रदान करता है। किसी भी वर्ग के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो दलित समाज सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। वक्ताओं ने कहा कि वायरल ऑडियो में अभद्रता करने वाले व्यक्ति को खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह बताया गया है।
चैम्पियन ने वीडियो को फर्जी बताया
हालांकि कुंवर प्रणव सिंह पहले ही इस ऑडियो को एआई से तैयार किया गया और फर्जी बता चुके हैं। वहीं, इस मामले में अभद्र टिप्पणी करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ लक्सर थाने में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदर्शन में अजीत मधुकर, रवि गौतम, चंद्रपाल, मंजीत, दीपक चंद, गजेंद्र, सागर रावण, सुशांत डबराल, सोमपाल नयाल समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाई जाए तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।
भीम आर्मी ने चैंपियन के खिलाफ नारेबाजी की
शान्तरशाह निवासी जोगेंद्र कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह सोमवार रात बहनोई संजीव कुमार के साथ कार से शादी समारोह से लौट रहे थे। रास्ते में पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी में सवार व्यक्ति ने कार पर हाथ मारा और आगे निकल गया। घर जाने पर पता चला कि गाड़ी पूर्व विधायक चैंपियन की है। इस पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने अगले दिन संजीव कुमार को फोन कर कोतवाली में बुलाया। वीर सिंह को इसका पता चलने पर उन्होंने चैंपियन को फोन कर संजीव से बात कराई। आरोप है कि इस दौरान चैंपियन ने फोन पर काफी देर तक गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी।
पूर्व विधायक ने सोशल मीडिया में रखा अपना पक्ष
पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने अपनी फेसबुक पेज आईडी पर एक वीडियो डालकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि इस ऑडियो को एआई के माध्यम से जनरेट किया गया है। कहा कि वह कभी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए सभी वर्ग सम्माननीय है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह कोश्यारी का कहना है कि घटना का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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