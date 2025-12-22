दो शादियों के लिए भाजपा से निकाले गए पूर्व विधायक पर नया बवाल, एक्ट्रेस पत्नी के दावों से हड़कंप

संक्षेप: हरिद्वार ज्वालापुर से पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। उनकी दूसरी पत्नी का दावा करने वाली एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं।

उत्तराखंड में दो शादियों से भाजपा से निकाले गए पूर्व विधायक सुरेश राठौर एक बार फिर चर्चा में हैं। उनकी दूसरी पत्नी और अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाकर राजनीति में भूचाल ला दिया है। उनकी बातचीत का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं।

दोनों बातचीत में एक बड़े नेता से जुड़े आपत्तिजनक ऑडियो-वीडियो का जिक्र कर रहे हैं। उर्मिला ने कैमरे पर आकर राठौर पर गंभीर आरोप भी लगाए। आरोप लगाया कि राठौर के कई महिलाओं से संबंध हैं।

हरिद्वार में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर एक बार फिर मुश्किल में हैं। दूसरी शादी को लेकर इसी साल जून महीने में भाजपा उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। वे एक बार फिर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक मिनट 31 सेकंड के इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि पूर्व विधायक एक बड़े नेता से जुड़े कथित आपत्तिजनक ऑडियो-वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, जो किसी महिला के पास बताए जा रहे हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बातचीत किस संदर्भ में हो रही है।

यही नहीं, इस ऑडियो में गाली-गलौज की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। हालांकि, इस वायरल ऑडियो की पुष्टि ‘हिन्दुस्तान’ नहीं करता है, लेकिन इसके सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए राज्य सरकार और डीजीपी से वायरल ऑडियो की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है।

गौरतलब है कि भाजपा ने हरिद्वार के ज्वालापुर निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक राठौर को सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के संदर्भ में जून महीने में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। वीडियो में वह सहारनपुर की रहने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में पेश करते नजर आ रहे थे।