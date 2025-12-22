Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Ex BJP MLA Suresh rathore Fresh controversy Expelled for Two Marriages earlier Actress Wife new claims
दो शादियों के लिए भाजपा से निकाले गए पूर्व विधायक पर नया बवाल, एक्ट्रेस पत्नी के दावों से हड़कंप

दो शादियों के लिए भाजपा से निकाले गए पूर्व विधायक पर नया बवाल, एक्ट्रेस पत्नी के दावों से हड़कंप

संक्षेप:

हरिद्वार ज्वालापुर से पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। उनकी दूसरी पत्नी का दावा करने वाली एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं।

Dec 22, 2025 11:34 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में दो शादियों से भाजपा से निकाले गए पूर्व विधायक सुरेश राठौर एक बार फिर चर्चा में हैं। उनकी दूसरी पत्नी और अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाकर राजनीति में भूचाल ला दिया है। उनकी बातचीत का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दोनों बातचीत में एक बड़े नेता से जुड़े आपत्तिजनक ऑडियो-वीडियो का जिक्र कर रहे हैं। उर्मिला ने कैमरे पर आकर राठौर पर गंभीर आरोप भी लगाए। आरोप लगाया कि राठौर के कई महिलाओं से संबंध हैं।

हरिद्वार में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर एक बार फिर मुश्किल में हैं। दूसरी शादी को लेकर इसी साल जून महीने में भाजपा उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। वे एक बार फिर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक मिनट 31 सेकंड के इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि पूर्व विधायक एक बड़े नेता से जुड़े कथित आपत्तिजनक ऑडियो-वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, जो किसी महिला के पास बताए जा रहे हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बातचीत किस संदर्भ में हो रही है।

ये भी पढ़ें:‘लव जिहाद शरणम गच्छामि’, भाजपा के AI वीडियो पर उत्तराखंड पूर्व CM ने दे दी धमकी
ये भी पढ़ें:राज्यपाल का अब पुलिस को संदेश, धामी सरकार को लौटा चुके धर्मांतरण-UCC पर संशोधन

यही नहीं, इस ऑडियो में गाली-गलौज की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। हालांकि, इस वायरल ऑडियो की पुष्टि ‘हिन्दुस्तान’ नहीं करता है, लेकिन इसके सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए राज्य सरकार और डीजीपी से वायरल ऑडियो की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है।

गौरतलब है कि भाजपा ने हरिद्वार के ज्वालापुर निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक राठौर को सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के संदर्भ में जून महीने में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। वीडियो में वह सहारनपुर की रहने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में पेश करते नजर आ रहे थे।

राठौर ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना कथित तौर पर दूसरी शादी की थी जिससे पार्टी को असहजता का सामना करना पड़ा, क्योंकि जनवरी में राज्य की भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए समान नागरिक संहिता में बहुविवाह को अपराध माना गया है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News BJP News Haridwar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।