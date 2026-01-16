Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Ex Air Force Staff Gets 20 Year Jail Term For Raping Daughter
अपनी नाबालिग बेटी का ही रेप करता रहा एक्स एयरफोर्स स्टाफ, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

संक्षेप:

देहरादून की एक अदालत ने एक पूर्व वायुसेना कर्मी को अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप का दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।

Jan 16, 2026 10:53 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून, भाषा
देहरादून की एक अदालत ने एक पूर्व वायुसेना कर्मी को अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप का दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अर्चना सागर ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है ।

अदालत ने बुधवार को सुनाए गए अपने फैसले में सख्त टिप्प्णी करते हुए कहा कि जिस पिता की जिम्मेदारी बेटी की रक्षा करना थी, उसी ने उसके शारीरिक औेर मानसिक स्वास्थ्य को तहस नहस कर दिया और ऐसे अपराधी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती ।

पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसके पिता ने उसका यौन शोषण बचपन में ही करना शुरू कर दिया था जब वह महज पांच छह साल की थी। पिता उसे यह कहकर गुमराह करता था कि हर पिता अपनी बेटी को ऐसे ही प्यार करता है। उसके पिता ने उसे इसके बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी थी।

हालांकि, सालों तक पिता के अत्याचारों को सहने के बाद नवंबर 2023 में 17 साल की पीड़िता ने हिम्मत करके इसके बारे में अपनी मां को बताया जिसने उसी दिन पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया गया ।

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
