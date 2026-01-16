अपनी नाबालिग बेटी का ही रेप करता रहा एक्स एयरफोर्स स्टाफ, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
देहरादून की एक अदालत ने एक पूर्व वायुसेना कर्मी को अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप का दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।
देहरादून की एक अदालत ने एक पूर्व वायुसेना कर्मी को अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप का दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अर्चना सागर ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है ।
अदालत ने बुधवार को सुनाए गए अपने फैसले में सख्त टिप्प्णी करते हुए कहा कि जिस पिता की जिम्मेदारी बेटी की रक्षा करना थी, उसी ने उसके शारीरिक औेर मानसिक स्वास्थ्य को तहस नहस कर दिया और ऐसे अपराधी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती ।
पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसके पिता ने उसका यौन शोषण बचपन में ही करना शुरू कर दिया था जब वह महज पांच छह साल की थी। पिता उसे यह कहकर गुमराह करता था कि हर पिता अपनी बेटी को ऐसे ही प्यार करता है। उसके पिता ने उसे इसके बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी थी।
हालांकि, सालों तक पिता के अत्याचारों को सहने के बाद नवंबर 2023 में 17 साल की पीड़िता ने हिम्मत करके इसके बारे में अपनी मां को बताया जिसने उसी दिन पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया गया ।
