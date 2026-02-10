Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Even Rahul gandhi Ticket is not Confirm Uttarakhand Congress Leader Harak Singh Rawat Statement goes viral BJP Reply
राहुल गांधी का टिकट भी फाइनल नहीं... दिग्गज कांग्रेसी का बयान हो रहा वायरल, भाजपा ने लिए मजे

राहुल गांधी का टिकट भी फाइनल नहीं... दिग्गज कांग्रेसी का बयान हो रहा वायरल, भाजपा ने लिए मजे

संक्षेप:

उत्तराखंड 2027 चुनाव में कांग्रेस की कमान संभाल रहे हरक सिंह रावत का बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि टिकट तो राहुल गांधी का भी फाइनल नहीं है। इस पर भाजपा ने मजे लिए हैं।

Feb 10, 2026 08:02 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा समेत सभी दलों के नेता चुनावी तैयारियों को धार दे रहे हैं। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता डॉ. हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया है। जिम्मेदारी मिलते ही हरक सिंह रावत पूरे जोश के साथ मैदान में उतर आए हैं। बयानबाजी से विरोधियों की नींद उड़ाने वाले हरक सिंह का नया वीडियो उनकी अपनी पार्टी की फजीहत बढ़ा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कांग्रेस में टिकट को लेकर बयानबाजी पर हरक सिंह रावत ने राहुल गांधी का नाम लिया। टिकट वितरण को लेकर वे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और कहना चाहते थे कि टिकट उसी को मिलेगा जो जीतने की स्थिति में होगा।

ये भी पढ़ें:पवित्र हिंदू नाम के आगे मोहम्मद, यह क्या बात हुई? ‘दीपक’ विवाद में बोले CM धामी
ये भी पढ़ें:पूर्व विधायक के भाई की फावड़े से काटकर हत्या, हत्यारोपी मानसिक रोगी

टिकट तो राहुल गांधी का भी कंफर्म नहीं

उन्होंने कहा कि चाहे कोई उम्मीदवार हरक सिंह रावत, गणेश गोदियाल या प्रीतम सिंह का कितना ही करीबी क्यों न हो, अगर वह सीट निकालने की क्षमता नहीं रखता है तो उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। उनका साफ संदेश है कि कांग्रेस टिकट केवल जीतने वाले चेहरे को ही देगी।

इस बीच हरक सिंह रावत ने आगे कहा कि कुछ लोग अभी से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे का नाम लेकर यह दावा कर रहे हैं कि उनका टिकट फाइनल है। इस पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि टिकट तो राहुल गांधी का भी फाइनल नहीं है। अगर सीनियर लीडरशिप यह मान ले कि कोई नेता किसी सीट से जीत नहीं सकता, तो उसे टिकट कैसे मिलेगा?

भाजपा ने लिए मजे

हरक सिंह रावत के बयान पर भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने चुटकी ली है। उन्होंने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से पूछा कि क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी का टिकट भी वह तय करते हैं।

सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए विनोद चमोली ने कहा कि हरक कह रहे हैं कि राहुल गांधी का भी अभी टिकट तय नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेता को लेकर हरक का बयान बताता है कि कांग्रेस में अनुशासन जैसी कोई भी बात नहीं है। जिसके मन में जो आता है वह अपने हिसाब से करता है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत ने राज्य में पूरी कांग्रेस पार्टी को हाईजैक कर लिया है। इसीलिए वह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Rahul Gandhi News Congress News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।