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उपनलकर्मियों के समान वेतन पर 3 दिन का अल्टीमेटम, ऐक्शन की चेतावनी

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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उपनलकर्मियों के समान कार्य समान वेतन पर अब तक कोई कार्रवाई न होने से नाराज मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है। काम नहीं होने पर ऐक्शन की चेतावनी।

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उत्तराखंड में उपनलकर्मी

मान कार्य, समान वेतन को लेकर उपनल कर्मचारियों के अनुबंध में अदालत के आदेश के बाद भी देरी हो रही है। इस पर मुख्य सचिव ने विभागों को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है। अनुबंध नहीं होने पर संबंधित विभागाध्यक्षों को प्रतिकूल प्रविष्टि की चेतावनी दी है।

प्रदेश के करीब 11 हजार उपनल कर्मचारियों को प्रथम चरण में समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलना है। इसके लिए उनके विभागवार नए सिरे से अनुबंध किए जा रहे हैं। आपके अपने समाचार पत्र ‘हिन्दुस्तान’ ने ‘उपनल कर्मचारियों को समान वेतन में नियम बन रहे रोड़ा’ खबर प्रकाशित की थी। इसमें उपनल कर्मचारियों के अनुबंध में विभागीय स्तर पर की जा रही देरी को उजागर किया था।

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तीन दिन का अल्टीमेटम

सरकार ने इसे काफी गंभीरता से लिया। मंगलवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में सचिव समिति की बैठक में अफसरों से कहा कि अगर तीन दिन के भीतर उपनल कर्मचारियों के साथ विभागीय अनुबंध नहीं होता है तो विभागाध्यक्षों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।

एक महीने के भीतर पदोन्नति की प्रक्रिया

बैठक में कर्मचारियों के प्रमोशन और एसीआर को लेकर भी मुख्य सचिव स्पष्ट निर्देश दिए। कहा कि 30 जून तक पदोन्नति के लिए पात्र कर्मियों की प्रमोशन की प्रक्रिया एक माह के भीतर शुरू की जाए। कर्मचारियों की एसीआर और एसीआर बैच निर्धारित करने का काम तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए।

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नाराज पेंशनर्स ने दी आंदोलन की चेतावनी

दूसरी ओर राजकीय पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने पेंशनर्स की लंबित मांगों का निस्तारण न होने पर नाराजगी जताई। जल्द गोल्डन कार्ड समेत अन्य लंबित विषयों के निस्तारण की मांग की। अध्यक्ष बची सिंह रावत ने ऑनलाइन बैठक में कहा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित बिलों का जल्द भुगतान किया जाए। जो पेंशनर्स गोल्डन कार्ड योजना में शामिल होने से छूट गए हैं, उन्हें दोबारा मौका दिया जाए। अस्पतालों के लंबित बिलों का भुगतान किया जाए। मांगों का निस्तारण न होने पर आंदोलन तय है।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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