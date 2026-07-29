उपनलकर्मियों के समान वेतन पर 3 दिन का अल्टीमेटम, ऐक्शन की चेतावनी
उपनलकर्मियों के समान कार्य समान वेतन पर अब तक कोई कार्रवाई न होने से नाराज मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है। काम नहीं होने पर ऐक्शन की चेतावनी।
मान कार्य, समान वेतन को लेकर उपनल कर्मचारियों के अनुबंध में अदालत के आदेश के बाद भी देरी हो रही है। इस पर मुख्य सचिव ने विभागों को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है। अनुबंध नहीं होने पर संबंधित विभागाध्यक्षों को प्रतिकूल प्रविष्टि की चेतावनी दी है।
प्रदेश के करीब 11 हजार उपनल कर्मचारियों को प्रथम चरण में समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलना है। इसके लिए उनके विभागवार नए सिरे से अनुबंध किए जा रहे हैं। आपके अपने समाचार पत्र ‘हिन्दुस्तान’ ने ‘उपनल कर्मचारियों को समान वेतन में नियम बन रहे रोड़ा’ खबर प्रकाशित की थी। इसमें उपनल कर्मचारियों के अनुबंध में विभागीय स्तर पर की जा रही देरी को उजागर किया था।
तीन दिन का अल्टीमेटम
सरकार ने इसे काफी गंभीरता से लिया। मंगलवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में सचिव समिति की बैठक में अफसरों से कहा कि अगर तीन दिन के भीतर उपनल कर्मचारियों के साथ विभागीय अनुबंध नहीं होता है तो विभागाध्यक्षों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।
एक महीने के भीतर पदोन्नति की प्रक्रिया
बैठक में कर्मचारियों के प्रमोशन और एसीआर को लेकर भी मुख्य सचिव स्पष्ट निर्देश दिए। कहा कि 30 जून तक पदोन्नति के लिए पात्र कर्मियों की प्रमोशन की प्रक्रिया एक माह के भीतर शुरू की जाए। कर्मचारियों की एसीआर और एसीआर बैच निर्धारित करने का काम तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए।
नाराज पेंशनर्स ने दी आंदोलन की चेतावनी
दूसरी ओर राजकीय पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने पेंशनर्स की लंबित मांगों का निस्तारण न होने पर नाराजगी जताई। जल्द गोल्डन कार्ड समेत अन्य लंबित विषयों के निस्तारण की मांग की। अध्यक्ष बची सिंह रावत ने ऑनलाइन बैठक में कहा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित बिलों का जल्द भुगतान किया जाए। जो पेंशनर्स गोल्डन कार्ड योजना में शामिल होने से छूट गए हैं, उन्हें दोबारा मौका दिया जाए। अस्पतालों के लंबित बिलों का भुगतान किया जाए। मांगों का निस्तारण न होने पर आंदोलन तय है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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