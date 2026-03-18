45 करोड़ की योजना में इंजीनियर पंप बदलना ही भूल गए, 107 गावों तक नहीं पहुंच रहा पानी
जल निगम के इंजीनियर 45 करोड़ की लागत से तैयार हिंडोलाखाल पेयजल योजना में पानी के पंप बदलना ही भूल गए। इससे 107 गांवों तक पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है। 2100 से अधिक परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जल जीवन मिशन में इंजीनियरों के आंख बंद कर काम करने के मामले थम नहीं रहे हैं। जल निगम के इंजीनियर 45 करोड़ की लागत से तैयार हिंडोलाखाल पेयजल योजना में पानी के पंप बदलना ही भूल गए। इससे 107 गांवों तक पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है। 2100 से अधिक परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
आंख मूंद कर किया गया काम
यूपी के समय से चल रही इस पेयजल योजना को समय समय पर अपग्रेड किया गया। 2022 में योजना के पुनर्गठन कार्यों के लिए जल जीवन मिशन में 45 करोड़ का इस्टीमेट तैयार किया गया। इस 45 करोड़ में जल निगम ने 800 किमी लंबी पेयजल लाइन समेत कुल 160 टैंक गांवों में तैयार कर दिए। इन लाइनों और टैंकों में पानी कैसे पहुंचेगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। जबकि इसी योजना में पुराने 107 पानी के टैंक मौजूद थे।
107 गावों में नहीं पहुंच रहा पानी
निर्माण से पहले योजना का संचालन करने वाली एजेंसी जल संस्थान से भी नहीं पूछा गया।पुराने पंप से पानी गांवों तक नहीं पहुंच रहा है। पहले ही इन 107 गांवों में एक दिन के अंतराल में पानी मिलता था। अब वो भी बूंद टपकने जैसी स्थिति में आ गया है। इसे लेकर स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है।
तीन-तीन लाइनों में उलझा पानी
107 गांवों की इस योजना में मौके पर अब तीन तीन लाइनें मौजूद हैं। एक लाइन दशकों पुरानी है। दूसरी लाइन जल जीवन मिशन के पहले चरण में गांवों के भीतर और घरों तक बिछाई गई। इसके बाद दूसरे चरण में फिर 800 किमी लाइन बिछा दी गई। इससे अब पानी इन लाइनों में उलझ गया है।
जल निगम को फटकार, संभालना होगा जिम्मा
हिंडोलाखाल योजना को लेकर सचिव पेयजल रणवीर सिंह चौहान ने जल निगम को फटकार भी लगाई। कहा कि जब योजना का संचालन जल संस्थान की ओर से किया जा रहा था, तो निर्माण भी उन्हीं के स्तर से किया जाना था। योजना के निर्माण के दौरान क्यों पुराने पंप नहीं बदले गए। इन गड़बड़ियों को दूर करने और योजना का संचालन करने का जिम्मा फिर जल निगम को दे दिया गया है।
योजना में पुराने पंप को बदला जाएगा। ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही पंप बदलने तक किस तरह आम जनता को राहत दी जा सके, इसके लिए जल निगम को योजना हैंडओवर कर दी गई है। -रणवीर सिंह चौहान, सचिव पेयजल
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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