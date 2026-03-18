Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

45 करोड़ की योजना में इंजीनियर पंप बदलना ही भूल गए, 107 गावों तक नहीं पहुंच रहा पानी

Mar 18, 2026 08:31 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, देहरादून
share

जल निगम के इंजीनियर 45 करोड़ की लागत से तैयार हिंडोलाखाल पेयजल योजना में पानी के पंप बदलना ही भूल गए। इससे 107 गांवों तक पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है। 2100 से अधिक परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

45 करोड़ की योजना में इंजीनियर पंप बदलना ही भूल गए, 107 गावों तक नहीं पहुंच रहा पानी

जल जीवन मिशन में इंजीनियरों के आंख बंद कर काम करने के मामले थम नहीं रहे हैं। जल निगम के इंजीनियर 45 करोड़ की लागत से तैयार हिंडोलाखाल पेयजल योजना में पानी के पंप बदलना ही भूल गए। इससे 107 गांवों तक पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है। 2100 से अधिक परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

आंख मूंद कर किया गया काम

यूपी के समय से चल रही इस पेयजल योजना को समय समय पर अपग्रेड किया गया। 2022 में योजना के पुनर्गठन कार्यों के लिए जल जीवन मिशन में 45 करोड़ का इस्टीमेट तैयार किया गया। इस 45 करोड़ में जल निगम ने 800 किमी लंबी पेयजल लाइन समेत कुल 160 टैंक गांवों में तैयार कर दिए। इन लाइनों और टैंकों में पानी कैसे पहुंचेगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। जबकि इसी योजना में पुराने 107 पानी के टैंक मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:22 लाख रजिस्टर, 5 साल में शून्य सरकारी नौकरी, राजस्थान के रोजगार दफ्तर फेल!
ये भी पढ़ें:कांग्रेस पार्टी के सांसदों का निलंबन वापस होगा? सांसद ने बताए समझौते के 2 बिंदु

107 गावों में नहीं पहुंच रहा पानी

निर्माण से पहले योजना का संचालन करने वाली एजेंसी जल संस्थान से भी नहीं पूछा गया।पुराने पंप से पानी गांवों तक नहीं पहुंच रहा है। पहले ही इन 107 गांवों में एक दिन के अंतराल में पानी मिलता था। अब वो भी बूंद टपकने जैसी स्थिति में आ गया है। इसे लेकर स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है।

तीन-तीन लाइनों में उलझा पानी

107 गांवों की इस योजना में मौके पर अब तीन तीन लाइनें मौजूद हैं। एक लाइन दशकों पुरानी है। दूसरी लाइन जल जीवन मिशन के पहले चरण में गांवों के भीतर और घरों तक बिछाई गई। इसके बाद दूसरे चरण में फिर 800 किमी लाइन बिछा दी गई। इससे अब पानी इन लाइनों में उलझ गया है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड पावर सेक्टर में बड़ा फेरबदल, UPCL-UJVNL के MD हटाए; 18 दिन में 3 बदलाव
ये भी पढ़ें:2 साल से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे 243 खिलाड़ी… अब सरकार ने उठाया बड़ा कदम!

जल निगम को फटकार, संभालना होगा जिम्मा

हिंडोलाखाल योजना को लेकर सचिव पेयजल रणवीर सिंह चौहान ने जल निगम को फटकार भी लगाई। कहा कि जब योजना का संचालन जल संस्थान की ओर से किया जा रहा था, तो निर्माण भी उन्हीं के स्तर से किया जाना था। योजना के निर्माण के दौरान क्यों पुराने पंप नहीं बदले गए। इन गड़बड़ियों को दूर करने और योजना का संचालन करने का जिम्मा फिर जल निगम को दे दिया गया है।

योजना में पुराने पंप को बदला जाएगा। ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही पंप बदलने तक किस तरह आम जनता को राहत दी जा सके, इसके लिए जल निगम को योजना हैंडओवर कर दी गई है। -रणवीर सिंह चौहान, सचिव पेयजल

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Uttarakhand Dehradun

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।