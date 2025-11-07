शेयर बाजार में हुआ बड़ा नुकसान, देहरादून में इंजीनियर ने कर लिया सुसाइड
संक्षेप: उत्तराखंड में एक इंजीनियर ने शेयर बाजार में भारी नुकसान के चलते सुसाइड कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इंजीनियर ने खुद को धुएं से भरे कमरे में बंद कर सुसाइड कर लिया है।
पिछले कुछ सालों में भारतीयों ने शेयर बाजार में जमकर निवेश करना शुरू किया है। इस दौरान लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई ऐसी घटनाएं आई हैं, जो दिल दहला देने वाली हैं। उत्तराखंड में एक इंजीनियर ने शेयर बाजार में भारी नुकसान के चलते सुसाइड कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इंजीनियर ने खुद को धुएं से भरे कमरे में बंद कर सुसाइड किया है।
इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इंजीनियर के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लव कुमार ने लिखा ता कि वह आर्थिक तंगी और संपत्ति विवाद के कारण यह कदम उठा रहा है। कनखल थाने में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने बतााय कि घटना बुधवार को अरिहंत विहार में हुई है।
पुलिस ने बताया कि लव कुमार पेश से केमिकल इंजीनियर था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लव ने कमरे में रखे हीटर को जलाया और उसपर कोयला रखकर धुआं कर दिया। इसके बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया। काफी देर तक बंद रहने के कारण लव कुमार की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना से पहले लव ने अपनी पत्नी को व्हाट्सऐप पर कार्बन मोनोऑक्साइड से सुसाइड करने की धमकी भी दी थी।
पुलिस ने बताया कि लव कुमार शेयर बाजार में भारी नुकसान के बाद से परेशान रहने लगा था। इस दौरान उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया था। लव से तंग आकर पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया और बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। व्हाट्सऐप पर धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद पत्नी ने लव को कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। इसके बाद जब परिजन घरपर पहुंचे तो देखा कि कमरा धुएं से भरा हुआ है। दरवाजा तोड़कर जब अंदर घुसे तो लव बेहोश पड़ा हुआ था। लव को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
