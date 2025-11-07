Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़engineer committed suicide in dehradun after big loss in share market
शेयर बाजार में हुआ बड़ा नुकसान, देहरादून में इंजीनियर ने कर लिया सुसाइड

शेयर बाजार में हुआ बड़ा नुकसान, देहरादून में इंजीनियर ने कर लिया सुसाइड

संक्षेप:  उत्तराखंड में एक इंजीनियर ने शेयर बाजार में भारी नुकसान के चलते सुसाइड कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इंजीनियर ने खुद को धुएं से भरे कमरे में बंद कर सुसाइड कर लिया है।

Fri, 7 Nov 2025 10:55 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

पिछले कुछ सालों में भारतीयों ने शेयर बाजार में जमकर निवेश करना शुरू किया है। इस दौरान लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई ऐसी घटनाएं आई हैं, जो दिल दहला देने वाली हैं। उत्तराखंड में एक इंजीनियर ने शेयर बाजार में भारी नुकसान के चलते सुसाइड कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इंजीनियर ने खुद को धुएं से भरे कमरे में बंद कर सुसाइड किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इंजीनियर के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लव कुमार ने लिखा ता कि वह आर्थिक तंगी और संपत्ति विवाद के कारण यह कदम उठा रहा है। कनखल थाने में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने बतााय कि घटना बुधवार को अरिहंत विहार में हुई है।

पुलिस ने बताया कि लव कुमार पेश से केमिकल इंजीनियर था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लव ने कमरे में रखे हीटर को जलाया और उसपर कोयला रखकर धुआं कर दिया। इसके बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया। काफी देर तक बंद रहने के कारण लव कुमार की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना से पहले लव ने अपनी पत्नी को व्हाट्सऐप पर कार्बन मोनोऑक्साइड से सुसाइड करने की धमकी भी दी थी।

पुलिस ने बताया कि लव कुमार शेयर बाजार में भारी नुकसान के बाद से परेशान रहने लगा था। इस दौरान उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया था। लव से तंग आकर पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया और बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। व्हाट्सऐप पर धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद पत्नी ने लव को कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। इसके बाद जब परिजन घरपर पहुंचे तो देखा कि कमरा धुएं से भरा हुआ है। दरवाजा तोड़कर जब अंदर घुसे तो लव बेहोश पड़ा हुआ था। लव को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।