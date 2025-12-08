Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Energy Crisis Alert UP Asset Dispute May Push 5900 Crore Burden on Uttarakhand Consumers
यूपी से मिली योजनाओं पर विवाद, उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं से 5900 करोड़ की वसूली

यूपी से मिली योजनाओं पर विवाद, उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं से 5900 करोड़ की वसूली

संक्षेप:

Energy Crisis Alert: यूपी से अलग होने के बाद उत्तराखंड ऊर्जा निगम को एसेट के रूप में 1058 करोड़ की योजनाएं मिलीं थी। ऊर्जा निगम इन योजनाओं की एवज में मिलने वाले 5900 करोड़ का भुगतान करने की मांग कर रहा है।

Dec 08, 2025 03:00 pm ISTGaurav Kala मुख्य संवाददाता, देहरादून, हिंदुस्तान
उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं पर 5900 करोड़ का भार डालने की तैयारी है। ये भार शासन और ऊर्जा निगम के बीच 5900 करोड़ को लेकर खींचतान के कारण पड़ने जा रहा है। ऊर्जा निगम शासन से यूपी के समय ट्रांसफर हुई योजनाओं की एवज में मिलने वाले 5900 करोड़ का भुगतान करने की मांग कर रहा है। शासन न सिर्फ इस बजट को बिजली दरों में शामिल करने का दबाव बना रहा है। बल्कि, उल्टा ऊर्जा निगम से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वॉटर सेस, फ्री पावर का बकाया 6000 करोड़ रुपये मांग रहा है।

यूपी से अलग होने के बाद ऊर्जा निगम को एसेट के रूप में 1058 करोड़ की योजनाएं मिलीं थी। इन योजनाओं के आधार पर ऊर्जा निगम ने विद्युत नियामक आयोग से मेंटनेंस, कैरिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन का लाभ मांगा। नियामक आयोग ने पहले शासनादेश कराने के निर्देश दिए। 2012 में जाकर जीओ हो पाया। इसके बाद आयोग ने नोटिफिकेशन मांगा, जो 2023 में जाकर हुआ। इस बीच ये 1058 करोड़ बढ़ कर 5099 करोड़ हो गए। अब शासन इतना पैसा ऊर्जा निगम के साथ एडजस्ट करने को तैयार नहीं है।

कैबिनेट में भी नहीं निकला समाधान

पिछली बार ऊर्जा निगम इस मामले को कैबिनेट में भी ले गया। प्रस्ताव रखा गया कि ऊर्जा निगम को जो 6000 करोड़ के करीब पैसा शासन को देना है, सरकार उसे इस पैसे के साथ बुक एडजस्टमेंट कर ले। ताकि शासन और ऊर्जा निगम दोनों की बैलेंसशीट साफ हो जाए। वित्त विभाग की आपत्ति के बाद ये प्रस्ताव कैबिनेट से पास नहीं हो पाया। शासन इस पैसे को विद्युत नियामक आयोग से बिजली दरों में पास कराने का दबाव बना रहा है। ऐसा करने पर बिजली दरें आसमान पर पहुंच जाएंगी। ऊर्जा निगम को आयोग में अलग से पिटिशन फाइल करने को कहा गया है।ऊर्जा निगम यदि इस प्रस्ताव को आयोग में भेजता है, तो जनता पर बड़ा बोझ पड़ेगा। बिजली दरों में 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी हो जाएगी।

क्या कहते हैं अधिकारी

सचिव आवास दिलीप जावलकर का कहना है कि ऊर्जा निगम से पूछा गया है कि उसने किस आधार पर एसेट का 5900 करोड़ का आकलन किया है। इसका ब्यौरा मांगा गया है। निगम की ओर से फ्री पावर, वाटर सेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। यूपीसीएल को मैकेंजी की रिपोर्ट के आधार पर शासन से एमओयू करना है।

प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि 5900 करोड़ की इस धनराशि को शासन को दिए जाने वाले पैसे से बुक एडजस्टमेंट किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस पर वित्त की ओर से आपत्ति लगाई गई है। यदि इस बजट को आम जनता पर डाला गया तो बिजली दरें बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। ऐसे में इस विषय पर विचार मंथन जारी है।

