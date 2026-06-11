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हरिद्वार में हो रही थी इमरान हाशमी की फिल्म की शूटिंग की तैयारी, बोर्ड देख भड़के लोग; किया जमकर हंगामा

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार, उत्तराखंड
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स्थानीय लोगों ने फिल्म क्रू के सदस्यों को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि भले ही आपके पास परमिशन हो, लेकिन धर्मनगरी की मर्यादा के खिलाफ यहां कुछ नहीं होगा और आपको इस बोर्ड को तुरंत हटाना होगा।

उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार में इन दिनों बॉलीवुड स्टार और सीरियल किसर के नाम से मशहूर फिल्म कलाकार इमरान हाशमी की फिल्म की शूटिंग चल रही है। इसी दौरान फिल्म के लिए बनाए गए सेट को लेकर हाल ही में एक बड़ा विवाद हो गया। दरअसल फिल्म की शूटिंग के लिए जो सेट बनाया गया था, उसके लिए स्थानीय मार्केट में एक मकान पर 'बार और कैफे' लिखा हुआ ग्लो साइन बोर्ड लगाया गया था। इसी बोर्ड को लेकर स्थानीय हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भड़क गए और उन्होंने बोर्ड हटाने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया।

विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि हरिद्वार एक धार्मिक व अति पवित्र स्थल है, ऐसे में यहां पर बार और कैफे का बोर्ड लगाना इस जगह का अपमान करने जैसा होगा। लोगों के इस विरोध प्रदर्शन का 2.14 मिनट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को फिल्म के क्रू का विरोध करते हुए देखा जा सकता है।

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वीडियो में क्रू को धमकाते नजर आ रहे लोग

इस हंगामे का जो वीडियो सामेन आया है, उसमें स्थानीय लोग फिल्म क्रू के सदस्यों से पूछते हैं कि आप कहां से आए हैं औरआपको यहां ये बार और कैफे का बोर्ड लगाकर शूटिंग करने की इजाजत किसने दी है। तब क्रू मेंबर में से एक शख्स बताता है कि हम मुंबई से आए हैं और अभी आप रूक जाइए अभी वो आ रहे हैं, आपसे बात कर लेंगे। इसी बीच स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि हरिद्वार धर्म नगरी में गंगा के किनारे इस तरह का बोर्ड लगाकर शूटिंग नहीं की जाएगी। ये बोर्ड अभी हटेगा। यहां पर बार और रेस्टोरेंट का बोर्ड नहीं लगाया जा सकता।

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हरिद्वार में हो रही थी इमरान हाशमी की फिल्म की शूटिंग की तैयारी, बोर्ड देखकर भड़क गए लोग; किया जमकर हंगामा

बढ़ते विरोध के बाद हटाना पड़ा विवादित शब्द

इसके बाद उन्होंने बार एंड रेस्टोरेंट के सेट का जोरदार विरोध शुरू कर दिया। बढ़ते विरोध को देखते हुए वहां मौजूद फिल्म की यूनिट और उस मकान के मालिक बोर्ड से बार शब्द हटाने पर सहमत हो गए। जिसके बाद उग्र स्थानीय लोग शांत हो गए। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश के हरिद्वार और देहरादून शहर में इन दिनों 'गनमास्टर G9' फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसके लिए इमरान हाशमी और अपारशक्ति खुराना यहां पर आए हुए हैं।

फिल्म के सेट पर हुए हंगामे के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें लोग फिल्म की शूटिंग क्रू के सदस्यों के साथ बहस और धक्का-मुक्की करते नजर आ रहे हैं। हालांकि सेट पर हुए इस हंगामे को लेकर अबतक दोनों में से किसी भी फिल्म स्टार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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