हरिद्वार में हो रही थी इमरान हाशमी की फिल्म की शूटिंग की तैयारी, बोर्ड देख भड़के लोग; किया जमकर हंगामा
स्थानीय लोगों ने फिल्म क्रू के सदस्यों को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि भले ही आपके पास परमिशन हो, लेकिन धर्मनगरी की मर्यादा के खिलाफ यहां कुछ नहीं होगा और आपको इस बोर्ड को तुरंत हटाना होगा।
उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार में इन दिनों बॉलीवुड स्टार और सीरियल किसर के नाम से मशहूर फिल्म कलाकार इमरान हाशमी की फिल्म की शूटिंग चल रही है। इसी दौरान फिल्म के लिए बनाए गए सेट को लेकर हाल ही में एक बड़ा विवाद हो गया। दरअसल फिल्म की शूटिंग के लिए जो सेट बनाया गया था, उसके लिए स्थानीय मार्केट में एक मकान पर 'बार और कैफे' लिखा हुआ ग्लो साइन बोर्ड लगाया गया था। इसी बोर्ड को लेकर स्थानीय हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भड़क गए और उन्होंने बोर्ड हटाने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया।
विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि हरिद्वार एक धार्मिक व अति पवित्र स्थल है, ऐसे में यहां पर बार और कैफे का बोर्ड लगाना इस जगह का अपमान करने जैसा होगा। लोगों के इस विरोध प्रदर्शन का 2.14 मिनट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को फिल्म के क्रू का विरोध करते हुए देखा जा सकता है।
वीडियो में क्रू को धमकाते नजर आ रहे लोग
इस हंगामे का जो वीडियो सामेन आया है, उसमें स्थानीय लोग फिल्म क्रू के सदस्यों से पूछते हैं कि आप कहां से आए हैं औरआपको यहां ये बार और कैफे का बोर्ड लगाकर शूटिंग करने की इजाजत किसने दी है। तब क्रू मेंबर में से एक शख्स बताता है कि हम मुंबई से आए हैं और अभी आप रूक जाइए अभी वो आ रहे हैं, आपसे बात कर लेंगे। इसी बीच स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि हरिद्वार धर्म नगरी में गंगा के किनारे इस तरह का बोर्ड लगाकर शूटिंग नहीं की जाएगी। ये बोर्ड अभी हटेगा। यहां पर बार और रेस्टोरेंट का बोर्ड नहीं लगाया जा सकता।
बढ़ते विरोध के बाद हटाना पड़ा विवादित शब्द
इसके बाद उन्होंने बार एंड रेस्टोरेंट के सेट का जोरदार विरोध शुरू कर दिया। बढ़ते विरोध को देखते हुए वहां मौजूद फिल्म की यूनिट और उस मकान के मालिक बोर्ड से बार शब्द हटाने पर सहमत हो गए। जिसके बाद उग्र स्थानीय लोग शांत हो गए। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश के हरिद्वार और देहरादून शहर में इन दिनों 'गनमास्टर G9' फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसके लिए इमरान हाशमी और अपारशक्ति खुराना यहां पर आए हुए हैं।
फिल्म के सेट पर हुए हंगामे के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें लोग फिल्म की शूटिंग क्रू के सदस्यों के साथ बहस और धक्का-मुक्की करते नजर आ रहे हैं। हालांकि सेट पर हुए इस हंगामे को लेकर अबतक दोनों में से किसी भी फिल्म स्टार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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