मंदिर की 50 सीढ़ियां चढ़ गया हाथी, जंगल से निकलकर पुल पर पहुंचा मेहमान

रामनगर के गर्जिया मंदिर के पास जंगली हाथी पुल की लगभग 50 सीढ़ियां चढ़कर पुल पर टहला और फिर शांत अंदाज़ में जंगल की ओर लौट गया, जिसे पुजारी ने देखा, जबकि वन विभाग के अनुसार यह क्षेत्र हाथी गलियारे का हिस्सा होने के कारण आवाजाही सामान्य है।

उत्तराखंड के रामनगर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। शुक्रवार की तड़के, जब सारा शहर नींद में डूबा था, एक जंगली हाथी ने गर्जिया मंदिर के पास बने पुल की 50 सीढ़ियां चढ़कर सबको हैरान कर दिया। करीब दस मिनट तक पुल पर टहलने के बाद यह मेहमान अपनी ही शान में सीढ़ियों से उतरकर जंगल की ओर लौट गया।

पुजारी ने बताया आंखों देखा हाल गर्जिया मंदिर के पुजारी मनोज पांडे ने बताया कि सुबह करीब तीन बजे, जब चारों ओर सन्नाटा पसरा था, एक विशालकाय हाथी जंगल से निकलकर मंदिर की ओर बढ़ा। उन्होंने बताया, 'हाथी ने बड़े आराम से पुल की 50 सीढ़ियां चढ़ीं और कुछ देर तक पुल पर खड़ा रहा। फिर उसी शांत अंदाज में सीढ़ियां उतरकर जंगल में गायब हो गया।' पुजारी के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है जब हाथी ने ऐसा कारनामा किया हो। इससे पहले भी गर्जिया पुल पर हाथी की चहलकदमी देखी जा चुकी है।