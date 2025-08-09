देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर हाथी ने कार पर बोला हमला, बाल-बाल बचे लोग- VIDEO

देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला स्थित टोल प्लाजा पर शनिवार शाम करीब 7:15 पर एक जंगली हाथी आ धमका। हाथी ने वहां एक कार पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बाल-बाल बच गए। इस दौरान कुछ देर हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल देखा गया।

उत्तराखंड में एकबार फिर हाईवे पर हाथी का तांडव नजर आया है। देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर शनिवार शाम को एक जंगली हाथी ने एक कार पर हमला कर दिया। इससे चीखपुकार मच गई। घटना लच्छीवाला टोल प्लाजा पर शाम को करीब 7:15 बजे हुई। हाथी ने कार पर हमला बोलकर उसे दबाने की कोशिश की। इस हमले में कार के शीशे टूट गए। अचानक हुए हाथी के हमले से कार में बैठे लोगों की चीख निकल गई। बाद में हाथी जंगल की ओर चला गया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला स्थित टोल प्लाजा पर शनिवार शाम को करीब 7:15 पर एक हाथी ने उत्पात मचाया। हाथी ने सरेराह एक कार पर हमला कर दिया। हाथी के हमले के दौरान कुछ देर तक हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल देखा गया। हाथी के हमले में कार सवार लोग बाल-बाल बच गए।

बताया जाता है कि हाथी हाईवे पार कर रहा था। इस दौरान सड़क पर तेज गति से वाहन आवाजाही कर रहे थे। वाहनों की आवाजाही और शोर सुनकर हाथी भड़क गया और उसने एक वाहन को निशाना बनाया। हाथी ने अचानक एक कार को निशाना बना कर हमला बोल दिया। हालांकि, हमले के दौरान कार चालक ने वाहन की स्पीड बढ़ा दी और बाल-बाल बच निकल गया। हाथी के हमले से हाईवे पर कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा।

रेंज अधिकारी मेधावी कीर्ती ने बताया कि हाईवे पर हाथी के आने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया। हाथी को हाईवे पार कराया गया। इसके बाद टोल प्लाजा के कर्मचारी और आने-जाने वाले वाहन चालकों ने राहत की सांस ली।