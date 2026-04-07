काम की बात: प्रवासी बच्चों का वोट नहीं कटेगा, विदेश में रहने वालों के लिए यह होगी SIR प्रक्रिया
चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के परिवारों को राहत दी है, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। आयोग ने बताया कि एसआईआर के दौरान अनुपस्थित रहने पर वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। विदेश में रहने वालों के लिए अलग प्रक्रिया होगी।
चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के उन परिवारों को बड़ी राहत दी है, जिनके बच्चे शिक्षा या रोजगार के लिए दूसरे राज्य या विदेशों में रह रहे हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में ऐसे बच्चों की अनुपस्थिति अब उनके नाम कटने का कारण नहीं बनेगी।
आयोग ने नई व्यवस्था दी है कि अब ऐसे बच्चों की जगह अभिभावक गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके जमा कर सकेंगे। पहाड़ के अभिभावकों को यह चिंता सता रही थी कि घर में बच्चों की गैरमौजूदगी में एसआईआर फॉर्म पर हस्ताक्षर कौन करेगा और क्या इस वजह से वोट कट जाएगा।
अब मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि ताजा नियमों के तहत अभिभावकों के हस्ताक्षर भी मान्य होंगे। फॉर्म भरकर बच्चे के साथ रिश्ता दर्ज करना होगा और दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
विदेश में रहने वालों के लिए यह होगी प्रक्रिया
जो लोग स्थायी रूप से विदेशों में रह रहे हैं, उन्होंने वहां की नागरिकता नहीं ली है। ऐसे लोग प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की सर्विस वोटर साइट www.nvsp.in पर फॉर्म 6-ए को भरना होगा। आवेदक अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियों को डाक से अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास भेज सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक, चाहे वह दुनिया में कहीं भी हो, मतदान के हक से वंचित न रहे। अभिभावकों को इस नई व्यवस्था से राहत मिलेगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।