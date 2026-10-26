चुनाव से पहले आखिरी सत्र कल, अंकिता भंडारी समेत इन मुद्दों पर कांग्रेस घेरेगी; भाजपा की क्या तैयारी
27 अक्तूबर को गैरसैंण में मौजूदा धामी सरकार का आखिरी सत्र है। कांग्रेस अंकिता भंडारी, मंत्री रेखा आर्या समेत कई मुद्दों को लेकर घेरने के लिए तैयार है। उधर, भाजपा ने तैयारी कर ली है।
चमोली जिले के गैरसैंण में मंगलवार से शुरू होने जा रहे मौजूदा सरकार के आखिरी विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर नजर आएंगे। कांग्रेस ने जहां सदन के बाहर और भीतर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, वहीं भाजपा ने भी विपक्ष के हमलों की धार को कुंद करने की पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष सत्र के दौरान एक दूसरे की कमियां बताकर जनता को भी एक बड़ा संदेश देना चाहेंगे। इसके लिए दोनों दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
गैरसैंण में शुरू हो रहे मौजूदा सरकार के आखिरी सत्र के लिए भाजपा विशेष रणनीति तैयार कर रही है। इसके तहत पार्टी के विधायक सदन के भीतर विपक्ष के हर वार पर पलटवार करेंगे। सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति विपक्ष की धार को कुंद करने पर केंद्रित करने पर रहेगी।
दो दिवसीय सत्र में कांग्रेस की विशेष तैयारी
विदित है कि गैरसैंण में 27 अक्तूबर से विधानसभा का दो दिवसीय सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र के लिए कांग्रेस की ओर से विशेष रणनीति के तहत सरकार को घेरने की योजना बनाई गई है। लेकिन चुनाव से पहले का आखिरी सत्र होने की वजह से भाजपा ने भी सत्र में कांग्रेस को हावी न होने देने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।
इसके लिए पार्टी का संगठन विधायकों के लिए विशेष दिशा निर्देश तय कर रहा है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सोमवार को गैरसैंण में होने वाली भाजपा विधानमंडल दल की बैठक के दौरान विधायकों को इस संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी सभी विधायकों को सदन में एकजुटता दिखाने, मंत्रियों को तैयारी के साथ जाने और विपक्ष की ओर से लगाए जाने वाले आरोपों पर पलटवार की नीति पर काम करने को कहा जाएगा।
भाजपा की तैयारी
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार ने पिछले साढ़े चार सालों में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। जबकि विपक्ष ने सिर्फ नकारात्मक नैरेटिव सेट करने का काम किया है। ऐसे में पार्टी के विधायक सदन में विपक्ष के हर गलत आरोप का मुखर होकर जबाव देंगे।
● विपक्ष के संभावित आक्रामक रुख को देखते हुए पार्टी ने तय की लाइन
● भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में विधायकों को देंगे जानकारी
● आरोपों पर पलटवार को लेकर बनाई जा रही नीति
● मंत्रियों को तैयारी के साथ सदन में जाने और विधायकों को एकजुटता दिखाने की रहेगी नीति
इन मुद्दों को धार देगी कांग्रेस
विधानसभा सत्र को लेकर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोलने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इस बार कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की भरमार है, और पार्टी सदन के भीतर से लेकर सड़क तक आक्रामक रुख अपनाने जा रही है।
विधानसभा घेराव की तैयारी
रणनीति के तहत, कांग्रेस 27 अक्तूबर को गैरसैंण में विशाल विधानसभा घेराव करने की तैयारी में जुटी है। प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से अंकिता भंडारी प्रकरण में पीड़िता को इंसाफ दिलाने और मामले में कथित वीआईपी की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरेंगी, तो वही उसके विधायक इस मुद्दे को सदन में जोरशोर से उठाएंगे।
कांग्रेस ने रणनीति तैयारी की
इसके अलावा वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण और वोट अधिकारों की रक्षा से जुड़े मुद्दों पर पार्टी आक्रामक रहेगी। हाल ही में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़े विवाद के बहाने कांग्रेस प्रदेश में महिला सुरक्षा, उनके अधिकार और गिरती कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सत्र के दौरान पार्टी विधायक जनहित के इन ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल पूछेंगे, वहीं कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार की बंद आंख-कान खोलने का काम करेंगे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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