Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Elderly Parents Victimized Son cheat Mother Property Daughter Steals 93 old Father Bank Money
देहरादून में कपूत: बेटे ने मां की संपत्ति हड़पी, बेटी ने 93 साल के पिता का बैंक खाता उड़ाया

संक्षेप:

देहरादून डीएम के सामने जनता दरबार में चौंकाने वाले मामले सामने आए। एक केस में बेटे ने विधवा मां की संपत्ति हड़प ली। दूसरे केस में बेटी ने 93 साल के बुजुर्ग पिता का बैंक खाता ही साफ कर दिया।

Dec 09, 2025 09:40 am ISTGaurav Kala देहरादून
share

देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल के जनता दर्शन कार्यक्रम में घरेलू विवाद और धोखाधड़ी के चौंकाने वाले मामलों की बाढ़ आ गई। सोमवार को कुल 176 शिकायतों में कई मामलों ने प्रशासन को भी स्तब्ध कर दिया। कहीं बेटा मां की संपत्ति और बैंक धनराशि हड़पकर उन्हें बेसहारा छोड़ गया, तो कहीं बेटी ने 93 वर्षीय चलने-फिरने में असमर्थ पिता के खाते से पैसे निकाल लिए। एक महिला ने बताया कि बहू ने घर पर कब्जा कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, जबकि दूसरी बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया कि रहने के लिए दी गई संपत्ति पर उनकी बेटी ने ही फर्जी रजिस्ट्री कर कब्जा कर लिया। डीएम ने सभी मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। एक विधवा महिला ने बताया कि उनके पति ने बैंक से पांच लाख का ऋण लिया था। करंट लगने से उनके पति की मौत हो गई है। उनके पास कोई काम नहीं होने के कारण वह किस्त भरने में असमर्थ है। शारीरिक रूप से दिव्यांग वकील साहनी ने बताया कि उनकी अभी तक दिव्यांग पेंशन नहीं लगी है। उनकी मौके पर ही पेंशन स्वीकृत की गई। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने वृद्धावस्था पेंशन की गुहार लगाई। थानो में अवैध मस्जिद, अवैध रूप से चल रहे मदरसा की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी ने एडीएम को जांच के आदेश दिए हैं।

बेटे के कारनामे से जीवन गुजारना मुश्किल

एक महिला ने डीएम को बताया कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके छोटे बेटे ने घर की सारी संपत्ति और बैंक खातों में जमा पूंजी वसीयतनामा बनाकर अपने नाम कर दी है। महिला ने बताया कि उसका जीवन गुजारना दूभर हो गया है।

बेटी ने पिता के खाते से निकाले रुपये

एक मामले में बेटी ने ही अपने 93 वर्षीय पिता के साथ धोखाधड़ी की। चलने-फिरने में असमर्थ 93 वर्षीय बुजुर्ग सहारा लेकर जनता दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा कि बेटी ने धोखे से उनके खाते से रुपये निकाल लिए हैं। जांच के आदेश दिए गए

घर पर कब्जा कर बहू ने महिला को निकाला

पंडितवाड़ी निवासी एक महिला ने बहू की शिकायत डीएम से की। उन्होंने बताया कि बहू ने घर पर कब्जा कर लिया है। कहा कि अब बहू उन्हें घर से निकालना चाहती है। डीएम ने भरण पोषण एक्ट में वाद दायर करने के आदेश दिए हैं।

रहने के लिए आई बेटी ने घर पर किया कब्जा

दुर्गा नगर निवासी बजुर्ग महिला ने बताया कि उन्होंने एमडीडीए चन्द्रनगर कॉलोनी में अपनी बेटी को रहने के लिए घर दिया था, लेकिन पति की मृत्यु के बाद बेटी ने धोखे से घर ही कब्जा कर दिया। फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें

