देहरादून में कपूत: बेटे ने मां की संपत्ति हड़पी, बेटी ने 93 साल के पिता का बैंक खाता उड़ाया

संक्षेप: देहरादून डीएम के सामने जनता दरबार में चौंकाने वाले मामले सामने आए। एक केस में बेटे ने विधवा मां की संपत्ति हड़प ली। दूसरे केस में बेटी ने 93 साल के बुजुर्ग पिता का बैंक खाता ही साफ कर दिया।

देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल के जनता दर्शन कार्यक्रम में घरेलू विवाद और धोखाधड़ी के चौंकाने वाले मामलों की बाढ़ आ गई। सोमवार को कुल 176 शिकायतों में कई मामलों ने प्रशासन को भी स्तब्ध कर दिया। कहीं बेटा मां की संपत्ति और बैंक धनराशि हड़पकर उन्हें बेसहारा छोड़ गया, तो कहीं बेटी ने 93 वर्षीय चलने-फिरने में असमर्थ पिता के खाते से पैसे निकाल लिए। एक महिला ने बताया कि बहू ने घर पर कब्जा कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, जबकि दूसरी बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया कि रहने के लिए दी गई संपत्ति पर उनकी बेटी ने ही फर्जी रजिस्ट्री कर कब्जा कर लिया। डीएम ने सभी मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। एक विधवा महिला ने बताया कि उनके पति ने बैंक से पांच लाख का ऋण लिया था। करंट लगने से उनके पति की मौत हो गई है। उनके पास कोई काम नहीं होने के कारण वह किस्त भरने में असमर्थ है। शारीरिक रूप से दिव्यांग वकील साहनी ने बताया कि उनकी अभी तक दिव्यांग पेंशन नहीं लगी है। उनकी मौके पर ही पेंशन स्वीकृत की गई। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने वृद्धावस्था पेंशन की गुहार लगाई। थानो में अवैध मस्जिद, अवैध रूप से चल रहे मदरसा की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी ने एडीएम को जांच के आदेश दिए हैं।

बेटे के कारनामे से जीवन गुजारना मुश्किल एक महिला ने डीएम को बताया कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके छोटे बेटे ने घर की सारी संपत्ति और बैंक खातों में जमा पूंजी वसीयतनामा बनाकर अपने नाम कर दी है। महिला ने बताया कि उसका जीवन गुजारना दूभर हो गया है।

बेटी ने पिता के खाते से निकाले रुपये एक मामले में बेटी ने ही अपने 93 वर्षीय पिता के साथ धोखाधड़ी की। चलने-फिरने में असमर्थ 93 वर्षीय बुजुर्ग सहारा लेकर जनता दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा कि बेटी ने धोखे से उनके खाते से रुपये निकाल लिए हैं। जांच के आदेश दिए गए

घर पर कब्जा कर बहू ने महिला को निकाला पंडितवाड़ी निवासी एक महिला ने बहू की शिकायत डीएम से की। उन्होंने बताया कि बहू ने घर पर कब्जा कर लिया है। कहा कि अब बहू उन्हें घर से निकालना चाहती है। डीएम ने भरण पोषण एक्ट में वाद दायर करने के आदेश दिए हैं।