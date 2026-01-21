गूगल पर डॉक्टर का नंबर सर्च करने में बुजुर्ग ने गंवाए लाखों, साइबर ठगी के नए पैंतरे से ऐसे बचें

संक्षेप: इंटरनेट पर डाक्टर का नंबर सर्च करना एक बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। नालापानी स्थित तपोवन एन्क्लेव निवासी सुरेश चंद्र डंगवाल के खाते से शातिर ठगों ने 1.31 लाख रुपये उड़ा लिए।

इंटरनेट पर डॉक्टर का मोबाइल नंबर खोजने के दौरान एक बुजुर्ग साइबर ठगी का शिकार हो गए। मामला देहरादून के नालापानी क्षेत्र स्थित तपोवन एन्क्लेव का है। यहां रहने वाले बुजुर्ग सुरेश चंद्र डंगवाल के बैंक खाते से शातिर ठगों ने 1 लाख 31 हजार रुपये उड़ा लिए। पीड़ित की शिकायत पर रायपुर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कैसे हुई ठगी पुलिस के अनुसार, 12 जनवरी को सुरेश चंद्र डंगवाल इंटरनेट पर एक डॉक्टर का संपर्क नंबर तलाश रहे थे। सर्च के दौरान उन्हें एक नंबर मिला, जिस पर उन्होंने कॉल कर दी। कॉल पर मौजूद व्यक्ति ने खुद को संबंधित डॉक्टर या उनके क्लिनिक का प्रतिनिधि बताया और बातचीत के दौरान पीड़ित से कुछ तकनीकी जानकारी साझा करने को कहा। इसके बाद पीड़ित के मोबाइल पर एक लिंक/ओटीपी आया, जिसे साझा करते ही उनके बैंक खाते से अलग-अलग ट्रांजैक्शनों के जरिए 1.31 लाख रुपये निकाल लिए गए।

पुलिस कर रही जांच कुछ देर बाद मोबाइल पर बैंक से ट्रांजैक्शन अलर्ट आने लगे, तब पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। उन्होंने तुरंत बैंक से संपर्क कर खाता अस्थायी रूप से फ्रीज कराया और पुलिस को सूचना दी। रायपुर थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आईटी एक्ट समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। ठगों द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर, बैंक खाते और डिजिटल ट्रेल की जांच की जा रही है। साइबर सेल की मदद से रकम की रिकवरी के प्रयास भी किए जा रहे हैं।