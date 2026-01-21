Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Elderly Man Loses Lakhs While Searching Doctor Phone Number on Google face Cyber Fraud
गूगल पर डॉक्टर का नंबर सर्च करने में बुजुर्ग ने गंवाए लाखों, साइबर ठगी के नए पैंतरे से ऐसे बचें

गूगल पर डॉक्टर का नंबर सर्च करने में बुजुर्ग ने गंवाए लाखों, साइबर ठगी के नए पैंतरे से ऐसे बचें

संक्षेप:

इंटरनेट पर डाक्टर का नंबर सर्च करना एक बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। नालापानी स्थित तपोवन एन्क्लेव निवासी सुरेश चंद्र डंगवाल के खाते से शातिर ठगों ने 1.31 लाख रुपये उड़ा लिए।

Jan 21, 2026 08:54 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

इंटरनेट पर डॉक्टर का मोबाइल नंबर खोजने के दौरान एक बुजुर्ग साइबर ठगी का शिकार हो गए। मामला देहरादून के नालापानी क्षेत्र स्थित तपोवन एन्क्लेव का है। यहां रहने वाले बुजुर्ग सुरेश चंद्र डंगवाल के बैंक खाते से शातिर ठगों ने 1 लाख 31 हजार रुपये उड़ा लिए। पीड़ित की शिकायत पर रायपुर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैसे हुई ठगी

पुलिस के अनुसार, 12 जनवरी को सुरेश चंद्र डंगवाल इंटरनेट पर एक डॉक्टर का संपर्क नंबर तलाश रहे थे। सर्च के दौरान उन्हें एक नंबर मिला, जिस पर उन्होंने कॉल कर दी। कॉल पर मौजूद व्यक्ति ने खुद को संबंधित डॉक्टर या उनके क्लिनिक का प्रतिनिधि बताया और बातचीत के दौरान पीड़ित से कुछ तकनीकी जानकारी साझा करने को कहा। इसके बाद पीड़ित के मोबाइल पर एक लिंक/ओटीपी आया, जिसे साझा करते ही उनके बैंक खाते से अलग-अलग ट्रांजैक्शनों के जरिए 1.31 लाख रुपये निकाल लिए गए।

ये भी पढ़ें:साइबर फ्रॉड से सावधान! बिना OTP भेजे दंपति के अकाउंट से उड़ा लिए 2.88 लाख
ये भी पढ़ें:दो मिनट में बेटा-बेटी सबको उठवा लेंगे, धमकी देकर कपल से 18 लाख की ठगी
ये भी पढ़ें:शादी का झांसा देकर महिला इंजीनियर ने डेढ़ करोड़ की ठगी, लड़के का पूरा परिवार 420

पुलिस कर रही जांच

कुछ देर बाद मोबाइल पर बैंक से ट्रांजैक्शन अलर्ट आने लगे, तब पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। उन्होंने तुरंत बैंक से संपर्क कर खाता अस्थायी रूप से फ्रीज कराया और पुलिस को सूचना दी। रायपुर थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आईटी एक्ट समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। ठगों द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर, बैंक खाते और डिजिटल ट्रेल की जांच की जा रही है। साइबर सेल की मदद से रकम की रिकवरी के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

ठगी के नए पैंतरे से कैसे बचें

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि इंटरनेट पर किसी भी डॉक्टर, सर्विस प्रोवाइडर या संस्थान का नंबर खोजते समय केवल आधिकारिक वेबसाइट या सत्यापित स्रोतों पर ही भरोसा करें। अनजान कॉल पर ओटीपी, बैंक डिटेल, यूपीआई पिन या किसी भी तरह की निजी जानकारी साझा न करें। संदेह होने पर तुरंत पुलिस हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Cyber Crime Online Fraud

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।