Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Elderly Man Burnt Alive While Lighting Fire amid cold wave in Uttarakhand
उत्तराखंड में शीतलहर के बीच ठंड से बचने 83 साल के बुजुर्ग ने आग जलाई, झुलसकर मौत

उत्तराखंड में शीतलहर के बीच ठंड से बचने 83 साल के बुजुर्ग ने आग जलाई, झुलसकर मौत

संक्षेप:

उत्तराखंड के रुद्रपुर में शीतलहर के बीच ठंड से बचने के लिए 83 साल के बुजुर्म ने आग जलाई, लेकिन झुलसकर बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग दंपती सात साल से झोपड़ी में रह रहे थे।

Dec 31, 2025 11:44 am ISTGaurav Kala रुद्रपुर
उत्तराखंड के रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में आग से झुलसकर 83 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ वार्ड एक आनंद विहार के पास पिछले छह-सात वर्षों से झोपड़ी में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए दंपति द्वारा आग जलाई गई थी, जो कपड़ों और बिस्तर तक फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, मंगलवार को जेपीएस स्कूल के पास स्थित आनंद विहार बस्ती में मंगलवार की शाम सूचना मिली कि एक बुजुर्ग दंपति की झोपड़ी में भीषण आग लगी है। सूचना मिलते ही ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि आग तेजी से फैल चुकी थी और एक व्यक्ति अंदर फंसा हुआ था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल फायर सर्विस को सूचित किया गया।

मौके पर मौत

कुछ ही देर में रुद्रपुर फायर सर्विस की टीम पहुंची और फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद फंसे बुजुर्ग को बाहर निकाला गया, लेकिन अत्यधिक झुलसने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 83 वर्षीय रामचंद्र निवासी रामनगर पट्टी जिला बनारस उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।

नए साल पर हल्की बारिश

नए साल का स्वागत हल्की बूंदाबांदी के साथ हो सकता है। इसके साथ ही घने कोहरे से कुछ राहत मिलेगी हालांकि ठंड बढ़ेगी। अभी कोहरा पड़ने के बावजूद तापमान सामान्य से अधिक चल रहा था। अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली समेत आसपास के इलाके में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतम तापमान में दो डिग्री तक की गिरावट आएगी।

ट्रेनों की रफ्तार थमी

नई दिल्ली। दिल्ली में मंगलवार को भी कोहरे का सितम जारी रहा। विमान एवं रेल सेवा पर इसका असर देखने को मिला। दिल्ली एयरपोर्ट से आने-जाने वाली 120 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। वहीं, 16 विमानों को नजदीकी एयरपोर्ट की तरफ डायवर्ट करना पड़ा। कोहरे की वजह से दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों पर मंगलवार को 100 से ज्यादा रेलगाड़ियां देरी से पहुंचीं।

