Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Elderly Father Brutally Killed by Sons in Uttarakhand Shocking Motive Revealed
उत्तराखंड में बेटों ने बुजुर्ग पिता को बेरहमी से मार डाला, सामने आई खौफनाक वजह

संक्षेप: बेटों ने पुलिस को बताया कि उनके पिता महेशपुर स्थित तीन बीघा जमीन बेचना चाहते थे, वे जमीन को बिकने नहीं देना चाहते थे। कोतवाल ने बताया कि मृतक ने दो शादी की थीं। 

Sun, 16 Nov 2025 01:16 PMGaurav Kala रामगनर
उत्तराखंड के रामनगर में खौफनाक वारदात सामने आई है। दो भाइयों ने अपने 65 साल के बुजुर्ग पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने चार दिन के अंदर इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मर्डर की खौफनाक वजह सामने आई है।

रामनगर के पूछड़ी में मुरादाबाद निवासी बुजुर्ग की हत्या उसके दो बेटों ने मिलकर की थी। पुलिस ने शनिवार को खुलासा करते हुए बताया कि दोनों बेटे पैतृक जमीन बेचने को लेकर पिता से रंजिश रखने लगे थे। पुलिस ने आरोपी दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है।

रामनगर के पूछड़ी में झोपड़ी बनाकर रहने वाले 65 वर्षीय सलीम अली की बीते 12 नवंबर की रात हत्या कर दी गई थी। मूल रूप से ग्राम महेशपुर, थाना भगतपुर टांडा, जिला मुरादाबाद यूपी के रहने वाले सलीम अली का शव कोसी किनारे बनी झोपड़ी में ही मिला था।

बेटों ने हत्या की बात कबूली

रामनगर में रहने वाले सलीम के बेटे रियाज की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। शनिवार को मामले का खुलासा करते हुए कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि जांच में पुलिस को कई सुराग मिले। जिनके आधार पर मृतक के मुरादाबाद में रहने वाले दो बेटों नईम और नाजिम को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों भाइयों ने हत्या की बात कबूल ली।

उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके पिता महेशपुर स्थित तीन बीघा जमीन बेचना चाहते थे, वे जमीन को बिकने नहीं देना चाहते थे। कोतवाल ने बताया कि मृतक ने दो शादी की थीं। पहली पत्नी से उसके बेटे नाजिम और नईम हैं। जबकि रियाज दूसरी पत्नी का बेटा है।

