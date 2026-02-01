कैंची धाम से दिल्ली लौट रहे बुजुर्ग दंपति की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, JCB से निकालने पड़े शव

संक्षेप: दिल्ली के बुजुर्ग दंपति अपने आर्किटेक बेटे के साथ कैंची धाम से अपनी कार में घर लौट रहे थे। दंपति की कार हादसे में मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि शव बाहर निकालने को जेसीबी बुलानी पड़ी।

उत्तराखंड के अल्मोड़ा के बाड़ेछीना-सेराघाट मोटर मार्ग पर दिल्ली से घूमने आए परिवार की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है। कार बेकाबू होकर खाई में लुढकते हुए नीचे दूसरी सड़क पर उल्टा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि दंपति के शव वाहन के अंदर ही फंसे रह गए। पहले पुलिस और स्थानीय लोगों ने लोहे के सब्बल से वाहन के दरवाजे तोड़कर शव निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद मौके पर जेसीबी बुलानी पड़ी।

धौलछीना थाना पुलिस के अनुसार, दिल्ली के महरौली मंगलपुरी निवासी 75 वर्षीय प्रणब राय अपनी 72 वर्षीय पत्नी शुभी राय और 52 साल के बेटे सिद्धार्थ राय के साथ उत्तराखंड घूमने आए हुए थे। शनिवार सुबह कैंची धाम में दर्शन करने किए और फिर वहां से 250 किमी दूर मुनस्यारी में बर्फ देखने निकल गए। अपराह्न करीब तीन बजे बाड़ेछीना-सेराघाट रोड पर कसान बैंड के पास उनकी स्कॉर्पियो कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई।

कार की छत पिचकने से परिवार अंदर दबा 50 मीटर नीचे दूसरी सड़क पर कार गिरी, पर उल्टा गिरने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। छत पिचकने से परिवार वाहन के अंदर दब गया। स्थानीय लोग राहत-बचाव कार्य को दौड़े। एसओ सुनील सिंह बिष्ट ने बताया कि गंभीर घायल सिद्धार्थ को रेस्क्यू कर धौलछीना अस्पताल पहुंचाया गया। जेसीबी की मदद से दंपति के शव बाहर निकाले जा सके। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना में घायल सिद्धार्थ राय पेशे से आर्किटेक्ट हैं। सिद्धार्थ की पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। इस कारण वह उनके साथ नहीं आई थीं। सूचना के बाद सिद्धार्थ की पत्नी बेसुध हैं। परिजन दिल्ली से अल्मोड़ा के लिए निकल चुके हैं।

शिक्षक ने पेश की इंसानियत की मिसाल हादसे में शिक्षक राकेश मेहरा ने मिसाल पेश की। वह बचाव राहत कार्य के लिए तुरंत आगे आए। राकेश ने बिना समय गंवाए गंभीर घायल सिद्धार्थ को अपने निजी वाहन से धौलछीना अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सिद्धार्थ को हल्द्वानी रेफर किया गया है।

दो घंटे की मशक्कत के बाद नहीं निकले शव भैंसियाछाना ब्लॉक के बाड़ेछीना-सेराघाट मोटर मार्ग पर हुआ हादसा सबकी रूह कंपा गया। हालात यह रहे कि वाहन से शव निकालने के लिए लोहे की सब्बल का इस्तेमाल करना पड़ा। जब सब्बल से दरवाजे नहीं टूटे तो जेसीबी बुलाई गई। दो घंटे की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाले जा सके। पुलिस के मुताबिक, कार सिद्धार्थ चला रहे थे। उनके पिता प्रणब राय और शुभी पीछे की सीट में बैठे थे। कार ऊपरी सड़क से गिरकर 60 मीटर नीचे बनी सड़क पर उल्टा गिर गई। इससे कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना देकर स्वयं ही रेस्क्यू में जुट गए। कार के अंदर फंसे सिद्धार्थ की सांसें चल रही थीं। सबसे पहले सिद्धार्थ को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद अंदर फंसे प्रणब और शुभी के शव निकालने की जद्दोजहद हुई।

जेसीबी बुलानी पड़ी हादसा इतना भयावह था कि दंपति के शव वाहन के अंदर ही फंसे रह गए। पहले पुलिस और स्थानीय लोगों ने लोहे के सब्बल से वाहन के दरवाजे तोड़कर शव निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद मौके पर जेसीबी बुलानी पड़ी। पहले उल्टे वाहन को सड़क पर सीधा किया गया। इसके बाद छत तोड़कर दोनों शवों को बाहर निकाला जा सका। इसमें दो घंटे से अधिक का समय लग गया। वाहन उल्टा न गिरता तो बच जाती जान