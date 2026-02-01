Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Elderly Couple Returning Kainchi Dham to Delhi Killed in Tragic Road Accident Bodies Retrieved Using JCB
कैंची धाम से दिल्ली लौट रहे बुजुर्ग दंपति की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, JCB से निकालने पड़े शव

कैंची धाम से दिल्ली लौट रहे बुजुर्ग दंपति की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, JCB से निकालने पड़े शव

संक्षेप:

दिल्ली के बुजुर्ग दंपति अपने आर्किटेक बेटे के साथ कैंची धाम से अपनी कार में घर लौट रहे थे। दंपति की कार हादसे में मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि शव बाहर निकालने को जेसीबी बुलानी पड़ी।

Feb 01, 2026 10:25 am ISTGaurav Kala अल्मोड़ा
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के अल्मोड़ा के बाड़ेछीना-सेराघाट मोटर मार्ग पर दिल्ली से घूमने आए परिवार की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है। कार बेकाबू होकर खाई में लुढकते हुए नीचे दूसरी सड़क पर उल्टा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि दंपति के शव वाहन के अंदर ही फंसे रह गए। पहले पुलिस और स्थानीय लोगों ने लोहे के सब्बल से वाहन के दरवाजे तोड़कर शव निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद मौके पर जेसीबी बुलानी पड़ी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

धौलछीना थाना पुलिस के अनुसार, दिल्ली के महरौली मंगलपुरी निवासी 75 वर्षीय प्रणब राय अपनी 72 वर्षीय पत्नी शुभी राय और 52 साल के बेटे सिद्धार्थ राय के साथ उत्तराखंड घूमने आए हुए थे। शनिवार सुबह कैंची धाम में दर्शन करने किए और फिर वहां से 250 किमी दूर मुनस्यारी में बर्फ देखने निकल गए। अपराह्न करीब तीन बजे बाड़ेछीना-सेराघाट रोड पर कसान बैंड के पास उनकी स्कॉर्पियो कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई।

ये भी पढ़ें:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नौवें आम बजट से उत्तराखंड को भी 9 बड़ी उम्मीदें
ये भी पढ़ें:देहरादून में गर्भवती को लाठी-डंडों से पीटा, कुत्तों से भी कटवाने का प्रयास
ये भी पढ़ें:देहरादून-हरिद्वार समेत इन इलाकों में बारिश, बिजली गिरने की चेतावनी; बर्फबारी भी

कार की छत पिचकने से परिवार अंदर दबा

50 मीटर नीचे दूसरी सड़क पर कार गिरी, पर उल्टा गिरने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। छत पिचकने से परिवार वाहन के अंदर दब गया। स्थानीय लोग राहत-बचाव कार्य को दौड़े। एसओ सुनील सिंह बिष्ट ने बताया कि गंभीर घायल सिद्धार्थ को रेस्क्यू कर धौलछीना अस्पताल पहुंचाया गया। जेसीबी की मदद से दंपति के शव बाहर निकाले जा सके। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना में घायल सिद्धार्थ राय पेशे से आर्किटेक्ट हैं। सिद्धार्थ की पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। इस कारण वह उनके साथ नहीं आई थीं। सूचना के बाद सिद्धार्थ की पत्नी बेसुध हैं। परिजन दिल्ली से अल्मोड़ा के लिए निकल चुके हैं।

शिक्षक ने पेश की इंसानियत की मिसाल

हादसे में शिक्षक राकेश मेहरा ने मिसाल पेश की। वह बचाव राहत कार्य के लिए तुरंत आगे आए। राकेश ने बिना समय गंवाए गंभीर घायल सिद्धार्थ को अपने निजी वाहन से धौलछीना अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सिद्धार्थ को हल्द्वानी रेफर किया गया है।

दो घंटे की मशक्कत के बाद नहीं निकले शव

भैंसियाछाना ब्लॉक के बाड़ेछीना-सेराघाट मोटर मार्ग पर हुआ हादसा सबकी रूह कंपा गया। हालात यह रहे कि वाहन से शव निकालने के लिए लोहे की सब्बल का इस्तेमाल करना पड़ा। जब सब्बल से दरवाजे नहीं टूटे तो जेसीबी बुलाई गई। दो घंटे की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाले जा सके। पुलिस के मुताबिक, कार सिद्धार्थ चला रहे थे। उनके पिता प्रणब राय और शुभी पीछे की सीट में बैठे थे। कार ऊपरी सड़क से गिरकर 60 मीटर नीचे बनी सड़क पर उल्टा गिर गई। इससे कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना देकर स्वयं ही रेस्क्यू में जुट गए। कार के अंदर फंसे सिद्धार्थ की सांसें चल रही थीं। सबसे पहले सिद्धार्थ को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद अंदर फंसे प्रणब और शुभी के शव निकालने की जद्दोजहद हुई।

जेसीबी बुलानी पड़ी

हादसा इतना भयावह था कि दंपति के शव वाहन के अंदर ही फंसे रह गए। पहले पुलिस और स्थानीय लोगों ने लोहे के सब्बल से वाहन के दरवाजे तोड़कर शव निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद मौके पर जेसीबी बुलानी पड़ी। पहले उल्टे वाहन को सड़क पर सीधा किया गया। इसके बाद छत तोड़कर दोनों शवों को बाहर निकाला जा सका। इसमें दो घंटे से अधिक का समय लग गया। वाहन उल्टा न गिरता तो बच जाती जान

पुलिस के मुताबिक, वाहन 50 से 60 मीटर नीचे गिरा था। इससे नीचे ज्यादा खतरा नहीं था। अगर वाहन नीचे सड़क पर सीधा गिरता तो शायद दंपति की जान बच सकती थी। क्योंकि टायर और शॉकर झटका बचा सकते थे। वाहन उल्टा गिरने से कार की पूरी बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई। इससे अंदर बैठे दंपति बुरी तरह से दब गए। शवों की दुर्दशा देखकर लोगों की रूह कांप उठी। ऊपर कार ने सड़क पर क्रश बैरियर भी तोड़ा है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Road Accident News Uttarakhand News Kainchi Dham

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।